৩৩ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল ভারত

ভালো কাজের প্রলোভনে পড়ে পাচারের শিকার ৩৩ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে ভারত। আজ রোববার (২২ মার্চ) বিকেলে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁদের বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।
ফেরত আসা বাংলাদেশিদের বাড়ি রংপুর, ঠাকুরগাঁও, খুলনা, যশোর, নড়াইল, সাতক্ষীরা ও মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায়। এদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে আটজন এবং পুরুষ ২৫ জন।
মানবাধিকার সংস্থা জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ারের কর্মী শফিকুল ইসলাম জানান, প্রায় দুই বছর আগে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ওই ব্যক্তিরা ভারতে প্রবেশ করেন। সেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক হন তাঁরা। পরে তাঁদের কেউ কারাগারে, আবার কেউ শেল্টার হোমে ছিলেন। আইনি জটিলতার কারণে অনেককে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত বন্দী জীবন কাটাতে হয়।
বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোর্তজা জানান, ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে স্বদেশ প্রত্যাবাসন আইনে ওই ব্যক্তিরা দেশে ফেরার সুযোগ পান। আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য মানবাধিকার সংস্থা জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার ফেরত আসা এসব বাংলাদেশিদের বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ থেকে গ্রহণ করেছে।
ফেরত আসা কয়েকজন নারী ও পুরুষ জানান, ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের ভারতে নিয়ে বিক্রি করে দেয় মানব পাচার চক্র। তাঁদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করা হয়। দেশে ফিরতে পেরে তাঁরা স্বস্তি প্রকাশ করেন।
