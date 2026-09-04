Ajker Patrika
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যশোর

কেশবপুরে পথচারী নারীকে চাপা দিয়ে মাদ্রাসায় ঢুকে পড়ল গাড়ি, নিহত ১

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
কেশবপুরে পথচারী নারীকে চাপা দিয়ে মাদ্রাসায় ঢুকে পড়ল গাড়ি, নিহত ১
পথচারী নারীকে চাপা দিয়ে হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার ভবনে ঢুকে পড়েছে যাত্রীবাহী বাসটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের কেশবপুরে এক পথচারী নারীকে চাপা দিয়ে হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার ভবনে ঢুকে পড়েছে একটি যাত্রীবাহী পরিবহন। এতে রোকেয়া বেগম (৪৫) নামে ওই নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ওই গাড়ির চালকের সহকারী (হেলপার) আহত হয়েছেন।

শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে যশোর-চুকনগর সড়কের উপজেলার মধ্যকুল উত্তরপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রোকেয়া বেগম মধ্যকুল গ্রামের রেজাউল ইসলামের স্ত্রী।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম রোকেয়া বেগমের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এলাকাবাসী জানান, শুক্রবার সকালে যশোরগামী একটি যাত্রীবিহীন পরিবহন মধ্যকুল উত্তরপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার সামনে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের বাঁ পাশে থাকা পথচারী রোকেয়া বেগমকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে পরিবহনটি সড়কের ডান পাশে থাকা মাদ্রাসা ও এতিমখানা ভবনের সামনের অংশে ভেঙে ঢুকে পড়ে।

এ ঘটনায় পরিবহনের হেলপার গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার সোদ্দিগ্রামের বাসিন্দা মানিক ফকির (৪২) ডান পায়ে আঘাত পেয়েছেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

দুর্ঘটনার পরপরই পরিবহনের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।

মধ্যকুল উত্তরপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার পরিচালক হাফেজ গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘ফজরের নামাজের পর ওই নারী হাঁটতে বের হলে পরিবহনের চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরিবহনটি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সামনের অংশে ভেঙে ঢুকে পড়ায় বেশ ক্ষতি হয়েছে। এ সময় মাদ্রাসা ও এতিমখানায় আমরা ১০-১২ জন ছিলাম। তবে আমাদের কারও কোনো সমস্যা হয়নি।’

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