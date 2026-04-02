Ajker Patrika
যশোর

বেনাপোল বন্দর এলাকা থেকে অবৈধ বিস্ফোরকের চালান উদ্ধার

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
বেনাপোল বন্দর এলাকা থেকে বিজিবির ২ কেজি ৮০০ গ্রাম বিস্ফোরক উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের বেনাপোল সীমান্তের বড় আঁচড়া গ্রাম থেকে ২ কেজি ৮০০ গ্রাম বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে বিজিবি। তবে এ সময় কোনো অপরাধীকে ধরা সম্ভব হয়নি। বুধবার (২ এপ্রিল) দিবাগত গভীর রাতে বেনাপোল কার্গোভিকেল টার্মিনালের পেছন থেকে এই বিস্ফোরকের চালান উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা বিস্ফোরকের মধ্যে রয়েছে, ভারতীয় মসলা বিস্ফোরক পাউডার ১ হাজার ৪০০ গ্রাম ও পটাশ বিস্ফোরক পাউডার ১ হাজার ৪০০ গ্রাম।

যশোর ব্যাটালিয়ন ৪৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান জানান, তাঁরা গোপন সংবাদ পান যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে বড় আঁচড়া গ্রামের বেনাপোল কার্গোভিকেল টার্মিনালের পেছনে বিস্ফোরকদ্রব্য মজুত করা হচ্ছে। তখন তাঁরা অভিযান চালিয়ে বড় আঁচড়া গ্রামের ছোবহানের বাড়ির পাশে ফুলবাগান থেকে ২ কেজি ৮০০ গ্রাম বিস্ফোরক উদ্ধার করেন। এ সময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান সন্ত্রাসীরা। বিস্ফোরক পাউডারগুলো রাতেই থানায় জমা দেওয়া হয় এবং একটি মামলা দায়ের করা হয়।

বেনাপোল বন্দর ফায়ার ইন্সপেক্টর শাহিনুর রহমান বলেন, কেপিআইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বন্দর স্থাপনার ১০০ গজের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা নির্মাণ ও বিস্ফোরক সংরক্ষণ করা যাবে না। অবৈধ প্রক্রিয়ায় বিস্ফোরক সংগ্রহ করা হলে তা তাপ বিকিরণ করে বিস্ফোরিত হতে পারে। এতে আমদানি পণ্য ও রাষ্ট্রীয় স্থাপনা বা সম্পদের বড় ধরনের ক্ষতি ও প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, কেপিআইয়ের নির্দেশনা না মেনে বন্দরের গা ঘেঁষে বসতবাড়ি বা নানান স্থাপনা থাকায় অপরাধীদের আড্ডা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সুযোগ তৈরি হলেও বন্দর কর্তৃপক্ষের নজর নেই।

বেনাপোল বন্দর পরিচালক শামিম হোসেন বলেন, বন্দর সম্প্রসারণে আশপাশের স্থাপনা অধিগ্রহণের কাজ চলমান। বন্দরের আশপাশে অবৈধ বিস্ফোরকদ্রব্য সংরক্ষণ প্রতিরোধ বা যেকোনো ধরনের অপরাধ মূলক কার্যক্রম বন্ধে বন্দর কর্তৃপক্ষ সতর্ক রয়েছে। এ জন্য পুলিশের সহযোগিতাও চাওয়া হবে আবার।

বেনাপোল পোর্টথানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, টার্মিনালের পেছনে সোবহানের বাড়ির পাশে ফুলবাগান থেকে এসব বিস্ফোরকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিস্ফোরক মজুতের সঙ্গে কারা সম্পৃক্ত বা কী উদ্দেশ্যে এগুলো আনা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ।

বিষয়:

সীমান্তবেনাপোলযশোরউদ্ধারবিজিবি
