Ajker Patrika
যশোর

সরকারি রাস্তা কেটে মাছের ঘের করায় ১০ দিনের কারাদণ্ড

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ মার্চ ২০২৬, ১৬: ২১
যশোরের মনিরামপুরে সরকারি রাস্তা কেটে মাছের ঘের করার চেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের মনিরামপুরে সরকারি রাস্তা কেটে মাছের ঘের করার অপরাধে মাহাতাব মোড়ল (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহির দায়ান আমিন হরিহরনগর ইউনিয়নের রূপসপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই দণ্ড দিয়েছেন। মাহাতাব মোড়ল রূপসপুর গ্রামের বুধো মোড়লের ছেলে।

মাহির দায়ান আমিন বলেন, ‘কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে মাহাতাব মোড়ল ৮৫ শতক কৃষিজমি থেকে মাটি কেটে মাছের ঘের তৈরি করছেন। এ ছাড়া তিনি সরকারি ৫০ শতক রাস্তা দখলে নিয়ে মাটি কেটে ঘের সম্প্রসারণ করেছেন—এমন অভিযোগ আমরা স্থানীয়দের মাধ্যমে পেয়েছি। গতকাল শনিবার হরিহরনগর ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা তাঁকে নোটিশের মাধ্যমে মাটি কাটা বন্ধ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাতে কান না দিয়ে শনিবার রাতভর মাটি কাটার কাজ চালিয়েছেন মাহাতাব, যা আজ রোববার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা পর্যন্ত চলমান ছিল।’

এই দুই অপরাধে আজ রোববার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে মাহাতাব মোড়লকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এ সময় আসামির পরিবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি রাস্তা নিজ খরচে সংস্কার করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন বলে জানান মাহির দায়ান আমিন।

বিষয়:

জমিযশোরকারাদণ্ডমনিরামপুরঅভিযানসরকারিভূমি অফিসকৃষি
