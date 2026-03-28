ধানের গুদামে মজুত জ্বালানি তেল

যশোরের মনিরামপুরে ধানের গুদাম থেকে ৭০০ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বিকেলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহির দায়ান আমিন উপজেলার খেদাপাড়া বাজার থেকে এই তেল জব্দ করেন। ওই বাজারের তব্বির রহমান নামের এক ব্যবসায়ী নিজের ও পাশের ধান ব্যবসায়ী গোবিন্দ দাসের ধানের গুদামে প্লাস্টিকের চারটি ড্রামে ৭০০ লিটার তেল লুকিয়ে রেখেছিলেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত আসার খবর পেয়ে সটকে পড়েন তব্বির রহমান। উদ্ধার করা তেলের মধ্যে ডিজেল, পেট্রল ও অকটেন রয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহির দায়ান আমিন বলেন, ‘আজ দুপুরে আমরা খবর পাই খেদাপাড়া বাজারে ধানের গুদামে প্লাস্টিকের এক ড্রাম তেল মজুত করা আছে। এ খবরের ভিত্তিতে বিকেলে ঘটনাস্থলে গেলে তেলের মূল মালিক তব্বিরকে পাওয়া যায়নি। পরে স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তব্বিরের গুদাম থেকে তিন ড্রাম জ্বালানি তেল জব্দ করা হয়েছে।’
এসি ল্যান্ড আরও বলেন, এই তেল মনিরামপুর বাজারে ফিলিং স্টেশনে বিক্রি করে টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।
স্থানীয় যুবক আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘খেদাপাড়া বাজারের জ্বালানি তেল বিক্রেতা তব্বিরের সঙ্গে ওই বাজারের ধানের আড়তদার গোবিন্দর ভালো সম্পর্ক। গোবিন্দর আড়তে খালি তেলের ব্যারেল রাখতেন তব্বির। আজ সকালে গোবিন্দর আড়তে ধানের নিচ থেকে বাজারের লোকজন এক ব্যারেল অকটেন উদ্ধার করে প্রশাসনকে খবর দেয়। এরপর বিকেলে এসি ল্যান্ড এসে তব্বিরের দোকানে অভিযান চালিয়ে আরও তেল জব্দ করে। তব্বিরের তেল বিক্রির অনুমোদন নেই। আমরা তাঁর দোকানে তেলের জন্য গেলে ‘নেই’ বলে ফিরিয়ে দিতেন। পরে গোপনে ১৮০-২০০ টাকা লিটারে পেট্রল বেক্রি করতেন।’
