Ajker Patrika
যশোর

ভারত থেকে ৩টি ট্রাকে ৪০ টন বিস্ফোরক আমদানি

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ১২: ২৯
গত বুধবার (৬ মে) সন্ধ্যায় ৪০ টন বিস্ফোরকবাহী তিনটি ট্রাক বেনাপোল বন্দর এলাকায় প্রবেশ করে। ছবি আজকের পত্রিকা

বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে তিনটি ট্রাকে ৪০ টন বিস্ফোরকদ্রব্য আমদানি করেছে দিনাজপুরের মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড।

আজ শুক্রবার পুলিশি পাহারায় এসব বিস্ফোরক দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানির ম্যাগাজিনে পাঠানো হতে পারে।

এর আগে গত বুধবার (৬ মে) সন্ধ্যায় বিস্ফোরকবাহী চালানটি বন্দর এলাকায় প্রবেশ করে। কাস্টমস কার্যক্রম শেষে বন্দরের ৩১ নম্বর শেডে সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় এসব বিস্ফোরক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বন্দর সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, খনি প্রকল্পের কাজের জন্য প্রথম ধাপে ভারতের বেঙ্গালুরুভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘কেলটেক এনার্জিস লিমিটেড’ থেকে এই বিস্ফোরক কেনা হয়েছে। চালানের মধ্যে রয়েছে ৪০ টন ইমালশন এক্সপ্লোসিভ, ১০০ কিলোমিটার ডেটোনেটিং কর্ড। তিনটি ভারতীয় ট্রাকে করে বিশাল এই চালান বেনাপোল বন্দরে পৌঁছায়।

বিস্ফোরকদ্রব্য হওয়ায় বন্দর কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর বন্দরের নির্ধারিত নিরাপদ শেডে মালামালগুলো রাখা হয়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক শামীম হোসেন জানান, বিস্ফোরকদ্রব্য হওয়ায় চালানটি নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বন্দরের নিরাপত্তা প্রটোকল অনুসরণ করে কাস্টমসসহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পুলিশি পাহারায় নির্ধারিত সময়েই এসব বিস্ফোরক গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হবে।

