যশোর-২ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মুন্নীকে শোকজ

যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবিরা সুলতানা মুন্নীকে পৃথক দুটি শোকজ করেছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। আজ মঙ্গলবার কমিটির প্রধান গোলাম রসুল স্বাক্ষরিত শোকজে ২৯ জানুয়ারি সশরীরে অথবা উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে লিখিত জবাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
তাঁর বিরুদ্ধে জামায়াতের নারী কর্মীদের হেনস্তার অভিযোগ যা ‘সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা-২০২৫’-এর বিধি ১৫(গ) ও ১৫(ঘ) এবং বিচারিক কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনে রঙিন ব্যানার-ফেস্টুন টাঙানোর অভিযোগ যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এর ৭(গ)(ঙ) বিধির লঙ্ঘনের শামিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
চৌগাছা ও ঝিকরগাছা থানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ অতিসত্বর জারিপূর্বক ও জারির প্রতিবেদন কমিটির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগের বিষয়ে সাবিরা সুলতানা মোবাইল ফোনে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রঙিন পোস্টার ও ব্যানারগুলো অনেক আগের। বিএনপি বৃহৎ দল, অনেক কর্মী–সমর্থক। পূর্বে দল ও আমার প্রতি ভালোবাসার জায়গা থেকে নিজ নিজ উদ্যোগে এগুলো টাঙিয়ে ছিল। সেটা আমার জানার বাইরে।
তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন যখন এসব পোস্টার ব্যানার সরানোর নির্দেশনা দিয়েছিল; তখন থেকে আমি প্রতিনিয়ত নেতা কর্মীদের সরানোর নির্দেশ দিচ্ছি। আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেহেতু শোকজ করেছে, আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই জবাব দেব।’
রাজশাহীতে বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক সাইফুল ইসলামকে (৪৮) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি নাটোর সদরের কানাইখালী দক্ষিণ পটুয়াপাড়ায়। একই সঙ্গে দুর্ঘটনার পর পুলিশকে হেনস্তা করার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১১ মিনিট আগে
ফরিদপুরে আলাদা স্থানে যাত্রীবাহী বাস ও একটি প্রাইভেট কার খাদে পড়ে গেছে। ঘটনা দুটি বিপজ্জনক হলেও এসব ঘটনায় প্রাণহানি হয়নি। তবে আহত হয়ে অন্তত ১০ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে বোয়ালমারী ও দুপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট কমিশনারেটের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. তৈয়বুর রহমানের ৪টি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।২০ মিনিট আগে
প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক আবুল কাশেম এবং তাঁর স্ত্রী স্বপ্না কাশেমের দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা ও ৩৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন২১ মিনিট আগে