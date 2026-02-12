মনিরামপুরে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ‘ঈদের মতো আনন্দ মনে হচ্ছে’

‘২০০৮ সালের পর আর ভোটকেন্দ্রে আসতে পারিনি। আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে বাড়ি থেকে আনন্দ করতে করতে বের হইছি। ঈদের মতো আনন্দ মনে হচ্ছে।’ আজ বৃহস্পতিবার ভোট দিতে এসে এসব কথা বলছিলেন যশোরের মনিরামপুর উপজেলার টেংরামারী হাইস্কুল কেন্দ্রের ভোটার সবিউল্লাহ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ভোর থেকেই মনিরামপুরের কেন্দ্রগুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ। ভোট গ্রহণের আধা ঘণ্টা আগ থেকে অসংখ্য ভোটারকে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন।
উপজেলার টেংরামারী হাইস্কুল কেন্দ্র, কোদলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, বিজয়রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রসহ কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।
টেংরামারী হাইস্কুল কেন্দ্রের ভোটার আমির হোসেন বলছেন, ‘১৭ বছর পর ভোট দিতে যাচ্ছি। এর আগে ভোট দিতে পারিনি। কেন্দ্রে ঢুকতে গেলে বের করে দেছে। আজ ঈদের চেয়েও আনন্দ হচ্ছে। বাড়ির সবাইকে বলেছি, কাজ বন্ধ। আগে ভোট দিতে যাও।’
একই কেন্দ্রের ভোটার আবু তাহের আওয়ামী লীগ সরকার আমলে তাঁর ওপর নির্যাতনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, ‘বিগত সরকার আমলে হামলা, মামলাসহ নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছি। পুলিশের ভয়ে বাড়ি ঘুমাতে পারিনি। আজ ভোটের মাঠে আসতে পেরে সেসব দুঃখের চেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে।’
টেংরামারী হাইস্কুল কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, ‘সাড়ে ৭টা থেকে ভোট শুরু হওয়ার কথা। আমরা লাইন থেকে কয়েকজন ভোটারকে ভেতরে ঢুকিয়েছি। ভোট শুরু করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।’
মনিরামপুরে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ইউএনও সম্রাট হোসেন বলেন, মনিরামপুর উপজেলার ১২৮টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
নাটোরের লালপুরে তথ্যগত ভুল থাকায় ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য রাখা নির্বাচনী ফলাফল বিবরণী (রেজাল্ট শিট) জব্দ করা হয়েছে। নাটোর-১ আসনে নির্বাচন অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পরিচালক এবং রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ জাহিদ হাসান ত্রুটিপূর্ণ এই ফলাফল শিট সিলগালা করেন।৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৪ এর প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে ভোটারদের ভিড়। সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন বয়সী নারী–পুরুষ। পুরুষ ভোটারদের সঙ্গে সঙ্গে নারী ভোটারদেরও ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো কেন্দ্রে দেখা যায় দীর্ঘ লাইন। সকলকেই দেখা গেছে হাসিখুশি ও উল্লসিত।১২ মিনিট আগে
গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে নারী ভোটারদের অনেকেরই তালিকায় নাম না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর কাজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এই অভিযোগ উঠেছে...২৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার আনতে অনেক প্রার্থী রিকশা দিচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ভোটারের উপস্থিতি কম দেখা গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতিও বাড়ছে। বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদের এজেন্ট থাকলেও অনেক কেন্দ্রে লাঙ্গল ও শাপলা কলির প্রার্থীরা এজেন্ট দেননি।৩০ মিনিট আগে