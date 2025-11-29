যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

যশোর প্রতিনিধি
যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। ১৩টি পদের মধ্যে সভাপতি-সম্পাদকসহ ১১টি পদ পেয়েছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। ২টি পেয়েছেন জামায়াত-সমর্থিত লইয়ার্স কাউন্সিলের প্রার্থীরা। ভোট গণনা শেষে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মোহসীন আলী।
জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেরুল হক সাবুর নেতৃত্বে ১১ সদস্য ফোরাম ঘোষণা করে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। ভোট গ্রহণের দুদিন আগে বাম গণতান্ত্রিক আইনজীবী ফোরামের দুজন প্রার্থীকে যুক্ত করে পূর্ণ প্যানেল ঘোষণা করে এই ফোরাম।
অন্যদিকে জামায়াত-সমর্থিত প্যানেলও বিএনপি ঘরানার আবু মোর্তজা ছোটকে সেক্রেটারি প্রার্থী করে গঠন করেন লতিফ-ছোট ঐক্য পরিষদ। তবে সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ব্যারিস্টার কাজী রেফাত রেজওয়ান সেতু।
বিএনপি-সমর্থিত ফোরাম থেকে বিজয়ী যাঁরা
সহসভাপতির দুই পদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা ও বাসুদেব বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক পদে নূর আলম পান্নু, সহকারী সম্পাদক সেলিম রেজা ও আশরাফুল আলম। গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে জয়ী কামরুল হাসান সোহেল।
কার্যকরী সদস্যের ৫টি পদের তিনটিতে বিএনপি এবং দুটিতে জামায়াত সমর্থিতরা জয়লাভ করেছেন। বিএনপি-সমর্থিত রেহেনা খাতুন, মঞ্জুরুল মাহমুদ লিটু ও মৌলুদা পারভীন। জামায়াত-সমর্থিত শফিকুল ইসলাম ও আজহারুল ইসলাম।
সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, এবারের নির্বাচনে ১৩ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ২১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে বিএনপি-সমর্থিত সাবু-গফুর ঐক্য প্যানেলের ১৩ প্রার্থী, জামায়াত-সমর্থিত লতিফ-ছোট ঐক্য পরিষদের ৭ প্রার্থী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কাজী রেফাত রেজওয়ান সেতু।
বেতাগী (বরগুনা) প্রতিনিধি
বরগুনার বেতাগী উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাহাবুবুল আলম সুজন মল্লিকের মা কহিনূর বেগম বার্ধক্যের কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় বরিশালের একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি ১ ছেলে, ১ মেয়েসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়নের মোল্লার হাট এলাকায় নিজ বাড়িতে জানাজা শেষে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।
জানাজায় অংশ নেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও বরগুনা ২ আসনের ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী নুরুল ইসলাম মনি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর উত্তরের শুরা সদস্য ও বরগুনা-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ, বেতাগী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির মল্লিক, সদস্যসচিব গোলাম সরোয়ার রিয়াদ খান, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম মাহফুজুর রহমানসহ আরও অনেকে।
সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম সুজন মল্লিকের মায়ের মৃত্যুতে বরগুনা জেলা ও বেতাগী উপজেলা বিএনপির নেতারা শোক প্রকাশ করেন।
মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পাখুল্লা গ্রামের সাগর বালা ইতালিতে খুন হওয়ার আড়াই মাস পর তাঁর লাশ এল গ্রামের বাড়িতে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে লাশ গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছালে পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়স্বজন কান্নায় ভেঙে পড়েন।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় আড়াই বছর আগে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার আমগ্রাম ইউনিয়নের পাখুল্লা গ্রামের কৃষক কুমোদ বালার ছেলে সাগর বালা লিবিয়ার ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি পৌঁছান। সেখানে দুই বছর ধরে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করছিলেন। ইতালিতে থাকা অবস্থায় তিনি গত ১৫ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হন। নিখোঁজের আট দিন পর ২৩ সেপ্টেম্বর সাগর বালার খণ্ডিত মরদেহ একটি পার্কের ভেতর থেকে উদ্ধার করে ইতালির পুলিশ। মরদেহটি কালো একটি ব্যাগে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়।
নিহত সাগর বালার বাবা কুমোদ বালা জানান, হত্যার ঘটনার প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ, বিভিন্ন স্থানে তল্লাশিসহ নানা তৎপরতা চালিয়েছে ইতালির পুলিশ। মরদেহের পাশ থেকে সাগরের ব্যবহার করা একটি বৈদ্যুতিক বাইসাইকেলও উদ্ধার করে তারা। তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিন আইনিপ্রক্রিয়া শেষে ছেলের লাশ আমরা পেয়েছি। এখন আমরা আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির নবগঠিত কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কলসকাঠী বাজারে এ ঘটনা ঘটেছে।
সংঘর্ষে নবগঠিত কমিটির সদস্য সাইদুল ইসলাম সজলসহ (৩৫) কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহত সজল তালুকদার ঘোষিত কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান নাসিমের অনুসারী।
সংঘাতে জড়ানো একপক্ষ দলটির নবগঠিত কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মিজানুর রহমান নাসিম ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন মোল্লার এবং অপর পক্ষ পদবঞ্চিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এইচ এম হাসান ইমাম খোকন ও সদ্য বিলুপ্ত কমিটির আহ্বায়ক আবুল বাশার বকুলের অনুসারী।
স্থানীয় বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, ২২ নভেম্বর উপজেলা বিএনপি কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির ৭১ সদস্যের কমিটির অনুমোদন দেয়। এতে মিজানুর রহমান নাসিমকে সভাপতি ও আল আমিন মোল্লাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।
শুক্রবার বিকেলে কলসকাঠী বাজারে নবগঠিত কমিটি আনন্দ মিছিলের আয়োজন করে। একই সময় পদবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ডাকে। একপর্যায়ে উভয় গ্রুপের নেতা-কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে মহড়া দেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নবগঠিত কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান নাসিমের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা ঢাপরকাঠী বাজার থেকে কলসকাঠী বাজারে আসার পথে গোডাউনসংলগ্ন রোডে তাঁদের ওপর হামলা চালান পদবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। এতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে বিএনপি নেতা সজল তালুকদারসহ কমপক্ষে পাঁচজন আহত হন।
কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির সদ্য ঘোষিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আল আমিন মোল্লা বলেন, তাঁরা নেতা-কর্মীদের নিয়ে শুক্রবার বিকেলে কলসকাঠী বাজারে ধানের শীষের সমর্থনে প্রচার মিছিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান থেকে নেতা-কর্মীরা বাজারে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে পদবঞ্চিত কিছু দুষ্কৃতকারী মিছিলে আসা নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করে। এতে বিএনপি নেতা সজলসহ কয়েকজন আহত হন।
পদবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নেতাদের নেতৃত্ব দেওয়া সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এইচ এম হাসান ইমাম খোকন বলেন, দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে পকেট কমিটি ঘোষণার প্রতিবাদে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। এ খবর শুনে ঘোষিত কমিটির লোকজন আনন্দ মিছিলের আয়োজন করেন। দলের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা তাঁদের সেই আনন্দ মিছিল প্রতিহত করেছেন।
এ ব্যাপারে বাকেরগঞ্জ থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ বলেন, কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি ঘোষণা নিয়ে একই সময় এক পক্ষ আনন্দ মিছিল এবং অপর পক্ষ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এতে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকায় পুলিশের দুটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপির দুই কর্মী আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার দেউলভোগ দয়াহাটা গ্রামের বায়তুল আমান জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত মমিনুল ইসলাম ফাহিম (২০) ও আব্দুর রহিমকে (৪৭) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপুর সমর্থক।
এ হামলার ঘটনার জন্য বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মো. আব্দুল্লাহর সমর্থকদের দায়ী করা হয়েছে।
বিএনপি নেতা সপুর সমর্থকেরা জানান, সন্ধ্যা ৬টার দিকে দেউলভোগ দয়াহাটা গ্রামে একটি জানাজায় অংশ নিতে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বায়তুল আমান জামে মসজিদে যান বিএনপির নেতা সরফত আলী সপু। মসজিদের সামনে যেতেই শেখ মো. আব্দুল্লাহর সমর্থক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল লোক মোটরসাইকেলযোগে সেখানে পৌঁছে অতর্কিত হামলা করলে দুজন আহত হন।
এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মনিরা আক্তার জানান, মারামারিতে আহত অবস্থায় দুজনকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। তাঁদের মাথায় আঘাত রয়েছে। তবে ক্ষত না থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে বিএনপির প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে জানা যায়, তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অনুসারী শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম খান বলেন, ‘সন্ধ্যায় সপু ভাইয়ের গাড়ির সঙ্গে যুবদলের তরিকুলের মোটরসাইকেল আটকে যাওয়া নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা হয়েছে। একপর্যায়ে তরিকুলকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে, এমন খবর শুনেছি। তবে তরিকুল বহিষ্কৃত এবং তিনি আমাদের সমর্থক নন। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলে আমরা আশা করি।’
শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’
