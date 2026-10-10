Ajker Patrika
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যশোর

মালয়েশিয়ায় বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল বাংলাদেশি যুবকের

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
মালয়েশিয়ায় বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল বাংলাদেশি যুবকের
নিহত বিপ্লব হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বিপ্লব হোসেন (৩০) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মালয়েশিয়ার জোহর রাজ্যের মোয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বিপ্লব হোসেন যশোরের মনিরামপুর উপজেলার জালালপুর গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে জীবিকার তাগিদে প্রায় ছয়-সাত বছর আগে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান।

নিহতের ভাই সবুজ হোসেন বলেন, ‘শুক্রবার বিকেলে সহকর্মীর মোটরসাইকেলে চড়ে জোহর রাজ্যের মোয়া এলাকায় একটি বাড়িতে টাইলস বসানোর কাজে যাচ্ছিলেন বিপ্লব। এ সময় স্থানীয় কয়েকজন যুবক বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে তাঁদের পেছন থেকে আসছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটি মোটরসাইকেল বিপ্লবদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে ছিটকে পড়ে রাস্তার পাশের একটি দেয়ালে আঘাত পান বিপ্লব। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।’

সবুজ হোসেন আরও বলেন, ‘আমাদের পরিবার অসচ্ছল। ধারদেনা করে ছয়-সাত বছর আগে স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে মালয়েশিয়ায় যায় বিপ্লব। নতুন করে কাগজপত্র তৈরি করতে না পারায় সে পালিয়ে কাজ করছিল। এখনো দেনা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর মধ্যে ওর আকস্মিক মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমাদের পরিবার ভেঙে পড়েছে।’

বিষয়:

যশোরমালয়েশিয়ামনিরামপুরদুর্ঘটনানিহতখুলনা বিভাগমোটরসাইকেল
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