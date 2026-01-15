Ajker Patrika

এক বছরে যশোর সীমান্তে ৮৫ কোটি ৭২ লাখ টাকার চোরাচালানের পণ্য জব্দ, আটক ১৬৫ জন

বেনাপোল (যশোর), প্রতিনিধি
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিজিবি কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে গত এক বছরে ৮৫ কোটি ৭২ লাখ টাকার চোরাচালানের পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় ১৬৫ জন চোরাকারবারিকে ধরা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে বেনাপোল সদর বিজিবি ক্যাম্পে এক সংবাদ সম্মেলনে ৪৯ ব্যাটালিয়ন বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লা সিদ্দিকী এসব তথ্য জানান।

জব্দ পণ্যের মধ্যে ২৩ কেজি সোনা, ৭০ কেজি ৫০০ গ্রাম রুপা, দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, ১০০ রাউন্ড গুলি, ৪০ হাজার মার্কিন ডলার, ১ লাখ ১০ হাজার সৌদি রিয়াল, ২ হাজার ৬৭৪ বোতল মাদক, হেরোইন ৫০০ গ্রাম, ইয়াবা ৪ হাজার ২৭ পিস, ফেনসিডিল ১ হাজার ২৬০ বোতল, গাজা ৩৫৯ কেজি ও ৬৬ হাজার ১৪৭ পিস ওষুধপত্র রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ৪৯ ব্যাটালিয়ন বিজিবি অধিনায়ক আরও বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নিরাপদ করতে গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও যশোর জেলার ১৬টি উপজেলার ১১টি সংসদীয় আসনে মোট ২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হবে। এর মধ্যে সীমান্তবর্তী দুটি উপজেলায় বিজিবি এককভাবে এবং অন্যান্য উপজেলায় সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব ও আনসার সদস্যদের সঙ্গে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

