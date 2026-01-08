ইজিবাইকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, কলেজছাত্র নিহত

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের মনিরামপুরে বন্ধুদের নিয়ে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় শিমুল হোসেন (১৮) নামের এক কলেজছাত্র মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকায় একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে বুধবার বিকেলে যশোর-চুকনগর সড়কের ফকিররাস্তা নামক স্থানে ইজিবাইকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হন শিমুল।
তিনি উপজেলার মাছনা ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলামের ছেলে। চলতি বছর স্থানীয় একটি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল তাঁর।
মনিরামপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘শিমুল আমার ভাইপো। বুধবার বিকেলে প্রাইভেট পড়তে সে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর নিজে মোটরসাইকেল চালিয়ে দুই বন্ধুকে নিয়ে কেশবপুরের দিকে ঘুরতে যায়। তারা মনিরামপুরে ফেরার পথে ফকিররাস্তা মোড়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ইজিবাইকে ধাক্কা দেয়। এ সময় ছিটকে পড়ে আহত হয় শিমুলসহ তার অপর দুই বন্ধু।’
বিল্লাল হোসেন বলেন, তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। শিমুলের দুই বন্ধু প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেও অবস্থা গুরুতর দেখে চিকিৎসক শিমুলকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠান।
বিল্লাল হোসেন আরও বলেন, পরে রাতে শিমুলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতাল থেকে ঢাকায় নেওয়া হয়। সেখানে একটি হাসপাতালে রাত ৩টার দিকে মারা যান শিমুল।
মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রজিউল্লাহ খান বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্র নিহতের কোনো খবর আমরা পাইনি।’
