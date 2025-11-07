Ajker Patrika
কেশবপুরে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবি

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিলের প্রতিবাদে আজ শুক্রবার যশোরের কেশবপুরে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিলের প্রতিবাদে আজ শুক্রবার যশোরের কেশবপুরে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিলের প্রতিবাদে যশোরের কেশবপুর উপজেলায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে কেশবপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রেসক্লাবের সামনে এই কর্মসূচির আয়োজন করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শারীরিক শিক্ষক বজলুল করিম, কেশবপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম, শিক্ষার্থী সোহেল পারভেজ, সোহেল রানা, উষা মনি আখি, শামীমা আক্তার কেয়া প্রমুখ।

বক্তারা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষায় শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবি জানান। এ সময় তাঁদের সঙ্গে মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

