যশোরে আলোচিত ফাতাহ কমব্যাটের সদস্য আটক, চাপাতিসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার

যশোরে উগ্রবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে ফাতাহ কমব্যাট সিস্টেমের (এফসিএস) সদস্য অভিযোগে তাহসীন ইসলাম (১৯) নামে এক তরুণকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাঁর ঘর থেকে একটি চাপাতি, তারসহ কয়েকটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) রাত ৯টার দিকে যশোর সদর উপজেলার কিসমত নোয়াপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়। তাহসীন ওই এলাকার ওহিদুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ জানায়, তাহসীনের বিরুদ্ধে একটি ডাকাতি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া রাজধানীর ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা থাকায় তাঁকে আটক করা হয়েছে।
যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) মিরাজুল ইসলাম বলেন, সিটিটিসির মামলার ভিত্তিতেই তাহসীনকে আটক করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আটকের সময় তাঁর ঘর তল্লাশি করে একটি চাপাতি, তার এবং কয়েকটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাহসীন নিজেকে ফাতাহ কমব্যাট সিস্টেমের সদস্য বলে স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে তাহসীন জানিয়েছেন, যশোরে সংগঠনটির অন্য কোনো সদস্য নেই। পুলিশেরও দাবি, এ সংগঠনের কোনো সাংগঠনিক কার্যক্রম বর্তমানে যশোরে পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য, শাহ আমানত সাবির প্রতিষ্ঠিত ফাতাহ কমব্যাট সিস্টেমের (এফসিএস) বিরুদ্ধে মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের আড়ালে দেশের বিভিন্ন এলাকায় তরুণদের উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ করার অভিযোগ রয়েছে।
এর আগে ৫ জুলাই রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার সন্দেহে ছয় যুবককে আটক করে পুলিশ। ওই সময় সিটিটিসি জানায়, গ্রুপটির নেটওয়ার্ক দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত। পুলিশের দাবি, তাঁদের সঙ্গে আফগানফেরত উগ্রপন্থীদের যোগাযোগ রয়েছে এবং তাঁরা তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) আদলে বাংলাদেশে একটি উগ্রবাদী সংগঠন গঠনের চেষ্টা করছিল। এসব অভিযোগের তদন্ত চলছে।
মাদক কারবারে অর্জিত সম্পদ নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন রাজশাহীর গোদাগাড়ীর হেরোইন কারবারিরা। সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে শীর্ষ দুই কারবারির সম্পদ ক্রোক করা হয়েছে। আরও ২০ জনের ব্যাপারে তদন্ত চলছে। পর্যায়ক্রমে গোদাগাড়ীর ১৮৪ হেরোইন মাফিয়ার ব্যাপারে তদন্ত হবে বলে জানা গেছে। এতে ঘুম হারাম হয়েছে মাদক কারবারিদের।৯ মিনিট আগে
বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের অভিযোগ তদন্তে ‘প্রমাণিত’ হওয়ায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার পাঁচগাছি ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার (কাজি) মো. হোসাইন আহম্মেদের নিবন্ধন লাইসেন্স বাতিল করেছে সরকার। একই সঙ্গে তাঁর নিবন্ধন এলাকা শূন্য ঘোষণা করে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে...১৫ মিনিট আগে
কুমিল্লা নগরীতে নিবন্ধনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ হাজার অটোরিকশাকে অনুমোদন দেওয়া হবে। নির্ধারিত সংখ্যার বাইরে কিংবা ভুয়া লাইসেন্স প্লেট ব্যবহার করে অটোরিকশা চালালে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের (কুসিক) প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে চলতি জুলাই মাসে ছয়জনকে গ্রেপ্তার, সিঙ্গাপুরে আটক দুজনকে দেশে ফেরত পাঠানোর ঘটনায় উগ্রবাদী তৎপরতার বিষয়টি আবার আলোচনায় এসেছে। এর আগে গত ডিসেম্বরে ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি মাদ্রাসায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের পরও বিষয়টি আলোচনায় এসেছিল।২৮ মিনিট আগে