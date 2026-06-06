Ajker Patrika
যশোর

বেনাপোলে ব্যবসায়িক বিরোধে যুবককে লক্ষ্য করে ৩টি গুলি, আতঙ্কে স্থানীয়রা

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
বেনাপোলে ব্যবসায়িক বিরোধে যুবককে লক্ষ্য করে ৩টি গুলি, আতঙ্কে স্থানীয়রা
বেনাপোল চেকপোস্ট এলাকায় ঘরের জানালার কাচ ও দরজায় তিনটি গুলি লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের বেনাপোলে ব্যবসায়িক লেনদেন-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সোহাগ হোসেন নামে এক যুবককে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

শুক্রবার (৫ জুন) রাত ১০টার দিকে বেনাপোল চেকপোস্ট এলাকার একটি ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে। সোহাগ হোসেন বেনাপোল পৌরসভার বড় আঁচড়া গ্রামের মৃত হায়দার আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী সোহাগ হোসেন জানান, ব্যবসায়িক লেনদেন বাবদ তিনি ‘আশা’ নামে এক ব্যক্তির কাছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা পাওনা রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে পাওনা টাকা ফেরত চাইলে অভিযুক্তরা তাঁকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল।

তিনি আরও জানান, শুক্রবার রাতে অফিস থেকে বাসায় ফেরার কিছুক্ষণ পর ১০ থেকে ১২ জনের একটি দল তাঁর বাড়িতে এসে পুনরায় হুমকি দেয়। একপর্যায়ে তারা ঘরের জানালার কাচ ও দরজা লক্ষ্য করে তিনটি গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় তিনি অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান।

ঘটনার পর মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গুলির খোসাসহ বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ব্যবসায়িক লেনদেন-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে।’

এদিকে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রকাশ্যে গুলির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। তবে অভিযোগের বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত পক্ষের স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

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