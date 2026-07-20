Ajker Patrika
En
জামালপুর

জামালপুরে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি 
জামালপুরে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড
প্রতীকী ছবি

জামালপুরে স্ত্রীকে হত্যার অপরাধে স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ঘটনায় ওই আসামিকে আরও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে জামালপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম হাফিজুল হক (৪৫)। তিনি জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার মেরুরচর এলাকার মৃত প্রধানের ছেলে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) আইনজীবী ফজলুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, যৌতুকের দাবিতে ২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর স্ত্রী হনুফা বেগমকে মারধর করে হত্যা করেন হাফিজুল হক। পরে ১৯ সেপ্টেম্বর নিহতের মা আমেনা বেগম বাদী হয়ে বকশীগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। এতে পাঁচজনকে আসামি করা হয়। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার অপর চার আসামিকে খালাস দেওয়া হয়।

বিষয়:

জামালপুরঅপরাধময়মনসিংহ বিভাগআদালতজেলার খবরনারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত