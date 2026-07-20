জামালপুরে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

জামালপুরে স্ত্রীকে হত্যার অপরাধে স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ঘটনায় ওই আসামিকে আরও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে জামালপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ রায় ঘোষণা করেন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম হাফিজুল হক (৪৫)। তিনি জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার মেরুরচর এলাকার মৃত প্রধানের ছেলে।
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) আইনজীবী ফজলুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, যৌতুকের দাবিতে ২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর স্ত্রী হনুফা বেগমকে মারধর করে হত্যা করেন হাফিজুল হক। পরে ১৯ সেপ্টেম্বর নিহতের মা আমেনা বেগম বাদী হয়ে বকশীগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। এতে পাঁচজনকে আসামি করা হয়। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার অপর চার আসামিকে খালাস দেওয়া হয়।
২০২৪ সালের ২০ জুলাইয়ের গণআন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলিতে প্রাণ হারান গার্মেন্টস কর্মী সুমাইয়া (২০)। তাঁর মৃত্যুর দুইবছর পূর্ণ হয়েছে আজ সোমবার। এই হত্যার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার বিচার কার্যক্রম কতদূর এগিয়েছে তা সম্পর্কে অবগত নন বলে জানিয়েছেন সুমাইয়ার স্বজনরা।৬ মিনিট আগে
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