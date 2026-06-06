Ajker Patrika
জামালপুর

চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে মনোয়ার হোসেন (২৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল পৌনে ৭টার দিকে ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ রেলপথের জামালপুর রেলওয়ে থানার অধীন দেওয়ানগঞ্জ সুগার মিল-সংলগ্ন গাবতলী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মনোয়ার হোসেন দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার গামারিয়া মধ্যপাড়া এলাকার দুদু মিয়ার ছেলে। তিনি রাজধানীর একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেওয়ানগঞ্জ স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন মনোয়ার। এ সময় তাঁর হাত ফসকে গেলে তিনি ট্রেনের নিচে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জামালপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল ইসলাম জানান, মনোয়ার ঢাকায় পোশাকশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেসে করে তাঁর ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল। গাবতলী এলাকায় চলন্ত ট্রেনে ওঠার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে ট্রেনে কাটা পড়ে তিনি মারা যান। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ইসলামপুরজামালপুরপুলিশট্রেনময়মনসিংহ বিভাগ
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