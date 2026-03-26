Ajker Patrika
জামালপুর

জামালপুরে গরু চুরির অপবাদ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা

জামালপুর প্রতিনিধি 
গরু চুরির অপবাদে গৃহবধূর আত্মহত্যায় স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের কেন্দুয়ায় গরু চুরির অপবাদ ও নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জোছনা বেগম (৫২) নামের এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টায় নিজ বসতঘরের ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টায় কেন্দুয়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার নায়েব আলীর বোনের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে গরু চুরি হয়। খবর পেয়ে নায়েব আলী বোনের বাড়ি এসে গরু চোর সন্দেহে পাশের বাড়ির মাদকাসক্ত সুজনকে ধরতে যান।

এ সময় সুজন ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। ছেলেকে গরু চুরির অপবাদ দিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে মা বাবা বাধা দেন। একপর্যায়ে ভয়ে সুজন পালিয়ে যান। এদিকে ছেলে পালিয়ে যাওয়ায় সুজনের মা জোছনা বেগম ও বাবা সুরুজ আলীকে ধরে নায়েব আলীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় সুরুজ আলীকে হাত-পা বেঁধে মারধর করা হয়। জোছনা বেগম স্বামীকে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়। এ ঘটনার পর বাড়ি ফিরে বসতঘরে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন জোছনা বেগম।

এদিকে ইউপি সদস্য নায়েব আলী সুরুজ আলীসহ তিনজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে কেন্দুয়া ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে আটকে রাখেন। ঘটনার খবর পেয়ে সদর থানার পুলিশ আটক ব্যক্তিদের পাশাপাশি নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে।

গ্রাম্য মাতব্বর আজিজুল হক জানিয়েছেন, এলাকায় গরু চুরি বেড়েছে। রাতে গরু চুরি করতে এলে এলাকাবাসী ধাওয়া দেন। পরে জোছনা বেগমের বাড়ি থেকে চোরকে ধরে আনতে যান। তাঁকে না পেয়ে সন্দেহভাজনদের এনে মারধর করা হয়।

জামালপুর সদর থানার উপপরিদর্শক খায়রুজ্জামান ফাহিম বলেন, ‘দুপুর ১২টায় ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি। আমরা বিষয়টি দেখছি। বিভিন্নভাবে তথ্য নেওয়া হচ্ছে। পরে বিস্তারিত জানানো হবে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

بيان

নির্যাতনকেন্দুয়াজামালপুরগরু চুরিগৃহবধূআত্মহত্যাজামালপুর সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

সম্পর্কিত

বাড়িতে ঢুকে বাবার সামনে যুবককে গুলি করে হত্যা

বাড়িতে ঢুকে বাবার সামনে যুবককে গুলি করে হত্যা

পলাশবাড়ীতে থানায় ঢুকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে মামলা, আটক ১

পলাশবাড়ীতে থানায় ঢুকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে মামলা, আটক ১

যশোরে বিজয়স্তম্ভে বঙ্গবন্ধুর নামফলক কাপড়ে ঢেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, ক্ষোভ

যশোরে বিজয়স্তম্ভে বঙ্গবন্ধুর নামফলক কাপড়ে ঢেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, ক্ষোভ

বালুর ঘাট দখল নিয়ে ছাত্রদল-এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, মোটরসাইকেলের বহরে অগ্নিসংযোগ

বালুর ঘাট দখল নিয়ে ছাত্রদল-এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, মোটরসাইকেলের বহরে অগ্নিসংযোগ