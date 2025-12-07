Ajker Patrika

আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নারীর মৃত্যু

জামালপুর প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজেই লাশ হলেন জিম আক্তার (২২) নামের এক নারী। গতকাল শনিবার রাতে জামালপুরের সদর উপজেলায় দিগপাইত বটতলা এলাকায় বাসচাপায় প্রাণ হারান তিনি। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন।  

নিহত জিম উপজেলার তিতপল্লা ইউনিয়নের ছাতিয়ানি গ্রামের লাভলু মিয়ার স্ত্রী। আহত ব্যক্তিরা হলেন একই গ্রামের চাঁন মিয়া (৭২), তাঁর স্ত্রী বানেছা (৭০), একই এলাকার ইদ্রিস আলীর মেয়ে ইভা (৫) ও রিমা (১৪) এবং খুপিবাড়ী এলাকার শাকিবের মেয়ে ছোয়ামনি (৪)। হতাহত ব্যক্তিরা আত্মীয় বলে জানা গেছে। এ ছাড়া অটোরিকশার চালক আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, আত্মীয়ের দাফন শেষে গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন জিম আক্তারসহ তাঁর স্বজনেরা। আদর্শ বটতলা এলাকায় এলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁদের অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়।

দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় সিএনজি অটোরিকশাচালক আবুল কাশেম বলেন, ‘আমরা বটতলায় চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, একটি বাস অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিয়েছে। এতে তুলার মতো উড়ে যায় অটোরিকশাটি। আমরা ঘটনাস্থলে এক নারীকে মৃত উদ্ধার করেছি। আহতদের জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’

ঘটনার খবর পেয়ে জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াহিয়া আল মামুন এবং সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা  জানান, আদর্শ বটতলা এলাকায় ঢাকাগামী একটি বাস অটোরিকশাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই জিম নামের এক নারী মারা যান। বাসটিকে শনাক্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

জামালপুরদুর্ঘটনাজামালপুর সদরপুলিশ সুপার
হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে খুন করে ১৪ বছর পালিয়ে থাকার পর হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)।

আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র‌্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।

গ্রেপ্তার আলী হোসেন ওরফে আলী (৪৫) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পূর্ণাছগামের সৈয়দুল ইসলামের ছেলে।

র‌্যাব জানায়, ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ২০১১ সালের ২২ আগস্ট সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন হায়দরী বাজারসংলগ্ন শামাসি ব্রিজ এলাকায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভিকটিমের ওপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চায়নিজ কুড়াল দিয়ে ভিকটিমের বুকের ডান পাশে প্রাণঘাতী আঘাত করলে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার পর আসামি পলাতক হয়ে আত্মগোপনে চলে যান।

পরে র‌্যাব-৯ ও ১১-এর একটি যৌথ আভিযানিক দল গতকাল শনিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানাধীন কাঁচপুর নয়াবাড়ি এলাকা থেকে আলী হোসেন ওরফে আলীকে গ্রেপ্তার করে।

কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে গ্রেপ্তার আসামিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

র‍্যাবসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরখুনকোম্পানীগঞ্জ (সিলেট)
নির্বাচনকে সামনে রেখে হিলি সীমান্তে টহল জোরদার বিজিবির

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার করেছে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা
অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার করেছে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে সতর্কতা বাড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আজ রোববার সকালে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল লতিফুল বারী।

বিজিবি কর্মকর্তা বলেন, সীমান্তে বিজিবি সব সময় সতর্ক থাকে, তবে বিশেষ কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। সে জন্য নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে যাতে কেউ অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার করা হয়েছে। এই ব্যাটালিয়নের আওতায় প্রায় ৪১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে; যার মধ্যে পাঁচ কিলোমিটারের মতো সীমান্ত এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি করা হচ্ছে।

দিনাজপুরবিজিবিনির্বাচননির্বাচন কমিশনদিনাজপুর সদরহিলি বন্দরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
জামায়াত দায়িত্ব পেলে রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালনা করবে—জানালেন এ টি এম আজহার

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৩৯
বক্তব্য দেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
বক্তব্য দেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।

আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের নতুন টেপারহাট এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন প্রদান করেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম।

কিশোরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুর রশিদ শাহ এতে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টিম সদস্য মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম, সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জনীলফামারীনির্বাচনজেলার খবররংপুর বিভাগ
নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে কুকুরের কামড়ে আহত গণসংহতি আন্দোলনের নেতা

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় আজ রোববার নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে কুকুরের কামড়ে আহত গণসংহতি আন্দোলনের নেতা নাজমুল তারেক তুষারের সঙ্গে দলের অন্য নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনায় আজ রোববার নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে কুকুরের কামড়ে আহত গণসংহতি আন্দোলনের নেতা নাজমুল তারেক তুষারের সঙ্গে দলের অন্য নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার সময় গণসংহতি আন্দোলনের জেলা কমিটির সদস্য নাজমুল তারেক তুষার (৪৫) কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে নগরীর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালসংলগ্ন হাজী মেহের আলী সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘আজ (রোববার) আমার নির্বাচনী গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ ও মতবিনিময়ের কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কর্মসূচির শুরুতে বেলা ১১টার দিকে খুলনা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের অপর প্রান্তে হাজী মেহের আলী রোডে একটি কুকুর তেড়ে আসে।’

মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘এ সময় কুকুরটি গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির সদস্য নাজমুল তারেক তুষারের ডান পা কামড়ে দেয়। দ্রুত তাঁকে চিকিৎসার জন্য খুলনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তুষারকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য, জেলা আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল, জেলা সদস্যসচিব আসিফ ইকবাল চৌধুরী, যুগ্ম সদস্যসচিব ও খুলনা-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী আল আমিন শেখ, জেলা সদস্য সাগর চ্যাটার্জি, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সংগঠক কাইয়ুম শরীফ জনি ও রাফসান জানি।

এ ঘটনার পর ‘মাথাল’ প্রতীকের পক্ষে প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আহত কবি নাজমুল তারেক তুষারকে তাঁর বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গণসংহতি আন্দোলনআন্দোলনকুকুরখুলনা বিভাগনির্বাচনখুলনাআহতজেলার খবর
