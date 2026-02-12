নাটোর-১: তথ্যে ভুল থাকায় নির্বাচনের ফলাফল শিট সিলগালা

নাটোরের লালপুরে তথ্যগত ভুল থাকায় ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য রাখা নির্বাচনী ফলাফল বিবরণী (রেজাল্ট শিট) জব্দ করা হয়েছে। নাটোর-১ আসনে নির্বাচন অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পরিচালক এবং রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ জাহিদ হাসান ত্রুটিপূর্ণ এই ফলাফল শিট সিলগালা করেন।
আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে লালপুর উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় থেকে শিটগুলো জব্দ করে সিলগালা করা হয়।
উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনা বিবরণী বা রেজাল্ট শিটে স্থানের নামের জায়গায় ছাপাজনিত ভুলে ‘সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়’ লেখা হয়েছিল। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পরপরই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
এ বিষয়ে লালপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জায়দা খাতুন বলেন, ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনা বিবরণীতে স্থানের জায়গায় ভুলক্রমে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় লেখা হয়েছিল। বিষয়টি নজরে আসায় তৎক্ষণাৎ সেগুলো জব্দ করা হয়। পরে বিচারিক কমিটি সেগুলো সিলগালা করেছে এবং ভোটকেন্দ্রগুলোতে সঠিক ফরম সরবরাহ করা হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র গাজীপুরের শ্রীপুরে ১১০ বছর বয়সী বাজিত খাঁন ওরফে ময়না খাঁন গাজীপুর-৩ আসনের হয়দেবপুর দরগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন। প্রতিবেশী ও নাতিদের সাহায্যে তিনি ভোট প্রয়োগ করেন।৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে চলছে ভোটগ্রহণ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। নিয়ম অনুযায়ী, ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের নির্বাচন কমিশন থেকে দেওয়া পরিচয়পত্র দৃশ্যমান থাকার কথা। গলায় ফিতা দিয়ে ঝুলিয়ে বা১৬ মিনিট আগে
ঢাকা-১৭ আসনের ভাষানটেক স্কুল অ্যান্ড কলেজে তিনটি কেন্দ্রের একটিতে সকাল ৯টা ১৮ মিনিট পর্যন্ত ২৬৬টি ভোট পড়েছে। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য জানান কেন্দ্রটির প্রিসাইডিং অফিসার হুমায়ুন কবির।১৮ মিনিট আগে
সারা দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট চলছে। ভোটের দিনেও চা-বাগানের ভোটাররা জানেন না গণভোট কী। অনেকেই ভোট দিয়েছেন, তারপরও তারা জানেন না গণভোট কী। পুরো বিষয়টি বুঝে উঠতে পারেননি। গণভোট কিসের জন্য, তা-ও জানেন না তাঁরা।২৬ মিনিট আগে