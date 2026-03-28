Ajker Patrika
জামালপুর

মোটরসাইকেলচালকদের মহাসড়ক অবরোধ, দোকানে মিলল ১২ ড্রাম তেল

জামালপুর প্রতিনিধি 
তল্লাশি চালিয়ে জুঁই এন্টারপ্রাইজ তেলের দোকানে ১২ ড্রাম তেল পাওয়া যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

তেল না পেয়ে জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ মোটরসাইকেলের চালকেরা। আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে এক ঘণ্টার অবরোধে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। পরে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে একটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে ১২ ড্রাম তেল মজুতের সন্ধান পান। এই তেল চালকদের কাছে বিক্রি করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে, পৌর শহরের পিটিআই মোড়ে জুঁই এন্টারপ্রাইজ তেলের দোকানের সামনে শতাধিক মোটরসাইকেলের চালক রাত থেকে লাইন ধরে। আজ সকাল ১০টা পর্যন্ত তেল না পেয়ে চালকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করলে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তারা জুঁই এন্টারপ্রাইজে তল্লাশি চালান। প্রতিষ্ঠানটির স্টক রেজিস্টার খাতায় তেল শূন্য দেখালেও তল্লাশি চালিয়ে ১২টি ড্রামে ২ হাজার ৫০০ লিটার তেল মজুত পাওয়া যায়। পরে এই তেল মোটরসাইকেলের চালকদের কাছে বিক্রি করা হয়। জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বি এম এস আর আলিফ ওই প্রতিষ্ঠানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার বি এম এস আর আলিফ বলেন, ‘জুঁই এন্টারপ্রাইজের সামনে অনেক লোকের সমাগম ঘটেছে। আমরা খবর পেয়ে খোঁজ নেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে এসে জুঁই এন্টারপ্রাইজের স্টক রেজিস্টার তল্লাশি করি। স্টক রেজিস্টারে তেলের পরিমাণ শূন্য দেখায়। পরে ওই দোকান তল্লাশি করে কয়েকটি ড্রামে ২ হাজার ৫০০ লিটার জ্বালানি তেলের মজুত পাওয়া যায়। পরে ওই দোকানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় মজুত করা তেল বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়।’

জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সোহেল মাহমুদ বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করি। দোকান তল্লাশি করে কিছু তেল পাওয়া গেছে। গ্রাহক বেশি থাকায় দোকানমালিক আতঙ্কে তেল বিক্রি বন্ধ রেখেছিলেন। বর্তমানে মজুত থাকা তেল গ্রাহকদের মধ্যে বিক্রি করা হচ্ছে।’

এ বিষয়ে জামালপুর জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ ইউসুপ আলী বলেন, ‘কোথাও তেল মজুত করার সুযোগ নেই। আমাদের প্রশাসন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। আজ এই দোকানে অভিযান পরিচালনা করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আমাদের এমন অভিযান চলমান থাকবে।’

ইরানের প্রেসিডেন্টের পুত্র ইউসেফ পেজেশকিয়ানের ডায়েরিতে উঠে এল যুদ্ধের চিত্র

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

দুই চীনা জাহাজ আটকে দিল ইরান

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত পাঁচজনই পোশাকশ্রমিক, বাড়ি গাইবান্ধা

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে মানববন্ধন

পেট্রল পাম্পে অবৈধভাবে মজুত করা ২৪ হাজার লিটার তেল জব্দ

জুলাই যোদ্ধাদের দাবির মুখে প্রেসক্লাব বন্ধ রাখার পরামর্শ দিলেন ইউএনও

বগুড়ায় বাজার সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে তুলে নিয়ে হাত-পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

