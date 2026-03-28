নিজ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে মিলল নারীর লাশ

ফরিদপুরের নগরকান্দায় সেপটিক ট্যাংক থেকে জামেলা বেগম নামের ষাটোর্ধ্ব এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের রাধানগর পূর্বপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তির পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ওই নারী এলাকার মৃত জমির ভূঁইয়ার স্ত্রী। তিনি বাড়িতে একা বাস করতেন। তাঁর কোনো ছেলে নেই। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। আজ সকালে স্থানীয়রা ঢাকনা খোলা অবস্থায় সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে তাঁর লাশটি দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।
একই এলাকায় থাকা নিহতের মেয়ের জামাই আব্দুল কুদ্দুস জানান, তাঁর শাশুড়ি প্রতিদিনের মতো একাই বাড়িতে ছিলেন এবং রোজা রেখেছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা হয়। সকালে খবর পান, বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে তাঁর লাশ পাওয়া গেছে। তিনি আরও জানান, ঘরের ভেতর থেকে ট্যাংক পর্যন্ত লাশ টেনে নেওয়ার ছাপ দেখা গেছে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মুরাদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। নিহত নারী দীর্ঘদিন ধরে একাই বসবাস করতেন।
এ বিষয়ে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসূল সামদানী আজাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের মধ্য থেকে টেকনোক্র্যাট কোটায় একজন মন্ত্রী দাবি করেছে উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বেলা ১১টায় রাজশাহী প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে ভেতরে থাকা চার যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বেলা পৌনে ১১টায় উপজেলার পৌর সদরের মডার্ন হাসপাতালের সামনে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে১২ মিনিট আগে
শিগগির ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমার। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) দুপুরে পাবনার হিমায়েতপুরে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রম পরিদর্শনকালে এক মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।১৮ মিনিট আগে
বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার গাজীরভিটা ইউনিয়নের অন্তত ছয়টি গ্রামের ফসলের খেত প্লাবিত হয়েছে। বাড়িঘরেও ঢুকে পড়েছে পানি। জানা গেছে, উপজেলার বোরারঘাট নদীর বাঁধে সৃষ্ট ২০০-৩০০ মিটার ভাঙনের অংশ দিয়ে গত শুক্রবার রাতে গ্রামগুলোতে পানি ঢোকে। এতে বোরো ধান, ভুট্টা ও বাদাম১ ঘণ্টা আগে