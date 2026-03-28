Ajker Patrika
ফরিদপুর

নিজ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে মিলল নারীর লাশ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
সেপটিক ট্যাংক থেকে নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের নগরকান্দায় সেপটিক ট্যাংক থেকে জামেলা বেগম নামের ষাটোর্ধ্ব এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের রাধানগর পূর্বপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত ব্যক্তির পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ওই নারী এলাকার মৃত জমির ভূঁইয়ার স্ত্রী। তিনি বাড়িতে একা বাস করতেন। তাঁর কোনো ছেলে নেই। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। আজ সকালে স্থানীয়রা ঢাকনা খোলা অবস্থায় সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে তাঁর লাশটি দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

একই এলাকায় থাকা নিহতের মেয়ের জামাই আব্দুল কুদ্দুস জানান, তাঁর শাশুড়ি প্রতিদিনের মতো একাই বাড়িতে ছিলেন এবং রোজা রেখেছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা হয়। সকালে খবর পান, বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে তাঁর লাশ পাওয়া গেছে। তিনি আরও জানান, ঘরের ভেতর থেকে ট্যাংক পর্যন্ত লাশ টেনে নেওয়ার ছাপ দেখা গেছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মুরাদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। নিহত নারী দীর্ঘদিন ধরে একাই বসবাস করতেন।

এ বিষয়ে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসূল সামদানী আজাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।



সেপটিক ট্যাংকফরিদপুরনগরকান্দাপুলিশঢাকা বিভাগ
