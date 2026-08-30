Ajker Patrika
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জামালপুর

বকশীগঞ্জে মাদকসেবী যুবকের ৩ মাসের কারাদণ্ড

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি 
বকশীগঞ্জে মাদকসেবী যুবকের ৩ মাসের কারাদণ্ড
জামালপুরের বকশীগঞ্জে সিয়াদ হাসান মিনু নামের এক মাদকসেবীকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের বকশীগঞ্জে সিয়াদ হাসান মিনু (২৮) নামের এক মাদকসেবীকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মিনু উপজেলার পুরান বাট্টাজোড় গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ রোববার (৩০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার বাট্টাজোড় ইউনিয়নের পুরান বাট্টাজোড় গ্রামে মাদক সেবনরত অবস্থায় তাঁকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন বকশীগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসমা উল হুসনা। তিনি বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন অভিযান পরিচালনা করছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

জামালপুরকারাদণ্ডবকশীগঞ্জমাদকজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
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