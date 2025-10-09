Ajker Patrika
বকশীগঞ্জে মাদক কারবারিদের হামলায় ২ পুলিশ সদস্য আহত, আটক ৩

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
জামালপুরের বকশীগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে বকশীগঞ্জ পৌর শহরের সওদাগরপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

হামলায় আহত ব্যক্তিরা হলেন বকশীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাসেল আহাম্মেদ এবং কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম। তাঁদেরকে বকশীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

থানা সূত্রে জানা যায়, মাদক বিক্রির গোপন খবরের ভিত্তিতে সওদাগরপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় বকশীগঞ্জ থানা-পুলিশ। এ সময় ১০০ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সুরুজ আলীর ছেলে লিটনকে (৪৫) আটক করে পুলিশ। লিটনকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর বাড়ির লোকজন পুলিশের ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় হামলাকারীরা।

পরে রাতেই অভিযান চালিয়ে মাদক কারবারি লিটনসহ তিনজনকে আটক করে পুলিশ। আটক অন্যরা হলেন লিটনের মা ফিরোজা বেগম (৬০) এবং একই এলাকার পুটল শেখের ছেলে রিপন (১৮)।

বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, হামলা চালিয়ে পুলিশের কাছ থেকে আটক মাদক কারবারি লিটনকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্থানীয় লোকজন। পরে লিটনসহ পুলিশের হামলার ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। পুলিশের ওপর হামলা এবং সরকারি কাজে বাধাদানকারীদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

