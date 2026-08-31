Ajker Patrika
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জামালপুর

মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের নিচে চাপা পড়ল অটোরিকশা, নিহত ৩

জামালপুর প্রতিনিধি 
মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের নিচে চাপা পড়ল অটোরিকশা, নিহত ৩
দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অটোরিকশা। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুর সদরে বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ময়মনসিংহ-জামালপুর মহাসড়কের উপজেলার লাহাড়িকান্দা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনার পর থেকে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

পুলিশ জানায়, সন্ধ্যায় জামালপুর থেকে ঢাকাগামী রাজিব পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে একটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাসটি উল্টে অটোরিকশার ওপর পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই তিনজনের প্রাণহানি ঘটে। দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনাটি নিশ্চিত করে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব বলেন, দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আহত দুজনকে উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাসটি মহাসড়কে উল্টে পড়ে থাকায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। বাসটি উদ্ধারে কাজ চলছে।

বিষয়:

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