হবিগঞ্জে হামলার পর এনসিপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা

হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা কর্মীদের ওপর হামলার পর দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে বিএনপি-ছাত্রদলের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে। একই সঙ্গে আজ বুধবারের ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচি বানচালের উদ্দেশ্যে জেলার আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে।
এই হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক (সিলেট বিভাগ) নাহিদ উদ্দিন তারেক। তিনি জানান, উত্তরাঞ্চলের জুলাই পদযাত্রা রোডম্যাপ অনুযায়ী আজ মৌলভীবাজার জেলার দুটি পদযাত্রা সাময়িক স্থগিত থাকবে। এর পরিবর্তে আজ বিকেল ৩টায় হবিগঞ্জ শহরে এনসিপির ওপর বিএনপির ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হবে।
তিনি আরও জানান, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন এনসিপির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম এমপি, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, এনসিপির উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহসহ দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।
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