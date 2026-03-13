নারীদের দোয়া মাহফিলে হামলার অভিযোগ, সংঘর্ষে আহত ৮

ঝিনাইদহে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত আটজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আজ বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে মাধবপুরে জামায়াতের নারী কর্মীদের একটি দোয়া মাহফিল হচ্ছিল। সেখানে ইফতারসামগ্রী বিতরণ নিয়েও আলোচনা হয়। দোয়া মাহফিল চলমান অবস্থায় স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা এসে হামলা চালান। সংবাদ পেয়ে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা হামলার কারণ জানতে গেলে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে জামায়াতের নারী কর্মীসহ উভয় পক্ষের লোকজন আহত হয়েছেন।
সদর উপজেলা বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন বলেন, জামায়াতের নারী কর্মীদের মিটিংয়ে বিএনপির সরকার ও নেতা-কর্মীদের কটাক্ষ করে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় নেতা-কর্মীরা তার প্রতিবাদ জানান। এতে জামায়াতের নেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে এসে তাঁদের ওপর হামলা করলে সংঘর্ষ বেধে যায়।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, সদর থানার মাধবপুর গ্রামে জামায়াত বিএনপির কর্মীদের মধ্যে মারামারি হয়েছে এলাকায় বর্তমানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ঈদের উপহার দিতে বোনের বাড়িতে যাওয়ার পথে নুর ইসলাম (৩১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।৭ মিনিট আগে
জামালপুরের ইসলামপুরে অবশেষে সরকারের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির (ভিজিএফ) বিনা মূল্যের চাল দুস্থদের মাঝে বিতরণ শুরু করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) দুপুরে উপজেলার সাপধরী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) অনুকূলে বরাদ্দের চাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা মোতাবেক গতকাল বৃহস্পতিবার দুস্থ১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর খিলক্ষেতে এক হোটেলে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনে হোটেলের চার কর্মচারী দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদেরকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।২৫ মিনিট আগে
বাগেরহাটের রামপালে বাস-মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারানো বর আহাদুর রহমান সাব্বির ও কনে মার্জিয়া আক্তার মিতুকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে। তবে একসঙ্গে নয়, সাব্বিরকে বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার শলোবুনিয়া গ্রামে এবং মিতুকে খুলনার কয়রা উপজেলার নাকশা গ্রামে।৪৪ মিনিট আগে