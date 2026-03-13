Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

নারীদের দোয়া মাহফিলে হামলার অভিযোগ, সংঘর্ষে আহত ৮

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন আহতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত আটজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আজ বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে মাধবপুরে জামায়াতের নারী কর্মীদের একটি দোয়া মাহফিল হচ্ছিল। সেখানে ইফতারসামগ্রী বিতরণ নিয়েও আলোচনা হয়। দোয়া মাহফিল চলমান অবস্থায় স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা এসে হামলা চালান। সংবাদ পেয়ে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা হামলার কারণ জানতে গেলে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে জামায়াতের নারী কর্মীসহ উভয় পক্ষের লোকজন আহত হয়েছেন।

সদর উপজেলা বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন বলেন, জামায়াতের নারী কর্মীদের মিটিংয়ে বিএনপির সরকার ও নেতা-কর্মীদের কটাক্ষ করে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় নেতা-কর্মীরা তার প্রতিবাদ জানান। এতে জামায়াতের নেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে এসে তাঁদের ওপর হামলা করলে সংঘর্ষ বেধে যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, সদর থানার মাধবপুর গ্রামে জামায়াত বিএনপির কর্মীদের মধ্যে মারামারি হয়েছে এলাকায় বর্তমানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ঝিনাইদহবিএনপিজামায়াতসংঘর্ষহাসপাতালখুলনা বিভাগআহতজেলার খবর
