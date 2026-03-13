রাজধানীতে হোটেলে আগুন, দগ্ধ ৪ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

রাজধানীর খিলক্ষেতে এক হোটেলে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনে হোটেলের চার কর্মচারী দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদেরকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
আজ শুক্রবার ভোরে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
দগ্ধরা হলেন, মনসুর (৩২), আব্দুল মতিন (৬৭), মাহিন (১৭) ও আব্দুল জলিল (৬৭)।
দগ্ধরা জানান, ভোরে হোটেলের এসি মেরামতের সময় সেখানে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন ধরে যায়। এ সময় তাঁরা দগ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।
তবে ঘটনার বিস্তারিত জানাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে হোটেল কর্তৃপক্ষ।
বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, মনসুরের শরীরের ২১ শতাংশ, আব্দুল মতিনের ৫, মাহিনের ৫ ও আব্দুল জলিলের ৮ শতাংশ পুড়ে গেছে। মনসুরকে ভর্তি রাখা হয়েছে আর বাকি তিনজনকে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে।
