বাগেরহাটে দুর্ঘটনা

স্বামীর বাড়িতে যাওয়া হলো না নববধূর, দুজন চিরনিদ্রায় দুই গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ১৭: ৪৮
মোংলা উপজেলা পরিষদ মাঠে নিহত আব্দুর রাজ্জাকসহ তাঁর পরিবারের ৯ সদস্যের জানাজা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের রামপালে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে প্রাণ হারানো বর আহাদুর রহমান সাব্বির ও কনে মার্জিয়া আক্তার মিতুকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে। তবে একসঙ্গে নয়, সাব্বিরকে বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার শলোবুনিয়া গ্রামে এবং মিতুকে খুলনার কয়রা উপজেলার নাকশা গ্রামে।

আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) সকালে কয়রার নাকশা গ্রামে নিজ বাড়িতে নববধূ মার্জিয়া আক্তার মিতুর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়। শুধু মিতু নন, তাঁর সঙ্গে প্রাণ হারানো ছোট বোন লামিয়া আক্তার ও দাদি রাশিদা বেগমকেও শেষ বিদায় জানান স্বজনেরা। সকাল সাড়ে ৯টায় নাকশা গ্রামের বাড়ির পাশে মাঠে তাঁদের জানাজা হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রামপালে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৪ জন নিহত হওয়ার পর পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই রাতে লাশ হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্যে নববধূ মিতু, তাঁর বোন লামিয়া ও দাদি রাশিদার লাশ কয়রার নাকশা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। একই ঘটনায় মারা যাওয়া মিতুর নানি আনোয়ারা বেগমের লাশ তাঁর গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে সেখানে জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

বাগেরহাট দুর্ঘটনা: নিহত ১৪ জনের দাফন সম্পন্নবাগেরহাট দুর্ঘটনা: নিহত ১৪ জনের দাফন সম্পন্ন

অপরদিকে পরিবারের ৯ সদস্যের সঙ্গে বর সাব্বিরকে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে মোংলার শলোবুনিয়া গ্রামে। বাদ জুমা জানাজা শেষে তাঁদের দাফন করা হয়। সাব্বির ছাড়াও একই সঙ্গে চিরবিদায় জানানো হয়েছে তাঁর বাবা আব্দুর রাজ্জাক, ভাই আব্দুল্লাহ সানি, বোন উম্মে সুমাইয়া ঐশী, তাঁর ছেলে সামিউল ইসলাম ফাহিম, বড় ভাই আশরাফুল আলম জনির স্ত্রী ফারহানা সিদ্দিকা পুতুল, তাঁদের ছেলে আলিফ, আরফা, ইরামকে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাতে খুলনার কয়রা উপজেলার আমাদী ইউনিয়নের নাকশা গ্রামের বাসিন্দা আবদুস সালাম মোড়লের মেয়ে মার্জিয়া আক্তার মিতুর সঙ্গে বিয়ে হয় মোংলা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের ছোট ছেলে আহাদুর রহমান সাব্বিরের। কনের বাড়িতে বিয়ের পর বৃহস্পতিবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে তাঁরা কয়রা থেকে মোংলায় স্বামী বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। বর-কনেসহ দুই পরিবারের ১৪ জন ওঠেন মাইক্রোবাসে। তাঁদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি মোংলার কাছাকাছি রামপাল উপজেলার বেলাই ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক দিয়ে আসা নৌবাহিনীর স্টাফ বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মাইক্রোবাসের চালকসহ ১৪ জনের মৃত্যু হয়। দুই পরিবারের ১৩ ছাড়াও মাইক্রোবাসের চালক নাঈম প্রাণ হারান। আহত অবস্থায় একজন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

