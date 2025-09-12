লাখাইয়ে আগুনে পুড়ল ৫ দোকান

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের লাখাইয়ে আগুন লেগে একটি বাজারের পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার লাখাই বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, রাত ১২টার দিকে বাজারের ডা. রামজয়ের ফার্মেসিতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই তা পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ওই ফার্মেসিসহ মোট পাঁচটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।
খবর পেয়ে লাখাই ফায়ার সার্ভিসের সাব-অফিসার আব্দুল হান্নানের নেতৃত্বে একটি টিম স্থানীয়দের সহায়তায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, আগুনে দোকান পুড়ে যাওয়ায় বাজারে ব্যাপক ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছেন।
লাখাই ফায়ার সার্ভিসের সাব-অফিসার আব্দুল হান্নান বলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে লাখাই বাজারে একটি ওষুধের দোকানে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এতে পাঁচটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
