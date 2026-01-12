অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন করায় অর্ধলাখ টাকা জরিমানা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।
আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার বিশনন্দী ইউনিয়নে এই অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোস্তাফিজুর রহমান ইমন।
অভিযানে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে রিফাত (৩০) নামের এক ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়। তিনি বিশনন্দী ইউনিয়নের বাসিন্দা বাবুল মিয়ার ছেলে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, অনুমোদন ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বালু ও মাটি উত্তোলন করা হচ্ছিল। এতে পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি কৃষিজমি ও আশপাশের স্থাপনা ঝুঁকির মুখে পড়ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান ইমন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযান পরিচালনা করেন।
এ বিষয়ে মোস্তাফিজুর রহমান ইমন বলেন, অবৈধ বালু ও মাটি উত্তোলনের ফলে পরিবেশ ও জনজীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।
