Ajker Patrika
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হবিগঞ্জ

চুনারুঘাটে কৃষক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
চুনারুঘাটে কৃষক লীগ নেতা গ্রেপ্তার
শেখ জামাল। ছবি:সংগৃহীত

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে কার্যক্রম নিষিদ্ধ উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ জামালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার গভীর রাতে চুনারুঘাট থানা-পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একাধিক মামলা রয়েছে। ওই মামলায় তিনি এজাহারনামীয় আসামি। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় শেখ জামালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে চুনারুঘাট থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং জননিরাপত্তার স্বার্থে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জচুনারুঘাটকৃষক লীগজেলার খবর
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