Ajker Patrika
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হবিগঞ্জ

সাতছড়ির জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে মিলল পিস্তল-গুলি

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সাতছড়ির জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে মিলল পিস্তল-গুলি
উদ্ধার করা পিস্তল, ম্যাগাজিন ও গুলি। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে সাতছড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাটির নিচে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ছয়টি পিস্তল, সাতটি ম্যাগাজিন ও ২২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৫ বিজিবি) সাতছড়ি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি বিশেষ দল এ অভিযান চালায়।

বিজিবি জানায়, সীমান্ত পিলার ১৯৭৮ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাতছড়ি রিজার্ভ ফরেস্টের দুর্গম পাহাড়ি ও ঘন জঙ্গল এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় মাটির নিচে বিশেষ কৌশলে পুঁতে রাখা অবস্থায় ছয়টি পিস্তল, সাতটি ম্যাগাজিন ও বিভিন্ন ধরনের ২২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির ধারণা, উদ্ধার করা অস্ত্রগুলোর প্রায় সবগুলোই আমেরিকা ও ইতালিসহ বিভিন্ন দেশের তৈরি। এগুলো ডাকাতির উদ্দেশে আনা হয়েছিল। তবে এসব অস্ত্র কারা সেখানে রেখেছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৫ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান বলেন, উদ্ধার করা অস্ত্র ও গোলাবারুদ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থানায় জমা দেওয়ার কার্যক্রম চলছে। অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা তৎপরতা ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিজিবি আরও জানায়, গত তিন মাসে ৫৫ বিজিবির অভিযানে সাতছড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দুর্গম সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় ৪১ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধরনের চোরাচালানি পণ্য ও অবৈধ সামগ্রী আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২৩৮ কেজি ভারতীয় গাঁজা, দুই হাজার ৫৮৫টি ইয়াবা, ৫৯ বোতল মদ ও ২১টি গরু।

বিষয়:

গুলিহবিগঞ্জঅভিযানবিজিবিসিলেট বিভাগচুনারুঘাটজেলার খবর
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