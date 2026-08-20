Ajker Patrika
En
কুমিল্লা

হোমনায় কলেজের বারান্দায় বসে মাদক সেবন, তিনজনকে ৭ দিনের কারাদণ্ড

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
হোমনায় কলেজের বারান্দায় বসে মাদক সেবন, তিনজনকে ৭ দিনের কারাদণ্ড
কলেজের বারান্দায় বসে গাঁজা সেবনের সময় আটক হন তিন যুবক। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার হোমনায় হোমনা ভিক্টর স্কুল এন্ড কলেজের বারান্দায় গাঁজা সেবনের দায়ে তিনজনকে সাত দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার রাতে তাঁদের আটক করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে দণ্ডপ্রাপ্তদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— হোমনা সদরের পশ্চিম পাড়ার মৃত আমজাদ সরকারের ছেলে মো. সজীব সরকার (২৪), জাকির হোসেনের ছেলে মো. জুবায়েদ হোসেন (২৬) এবং মশিউর রহমান রতনের ছেলে নিয়াজ রহমান সিয়াম (২২)।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও হোমনার এসিল্যান্ড আহমেদ মোফাচ্ছের জানান, বুধবার রাতে হোমনা ভিক্টর স্কুল এন্ড কলেজের বারান্দায় গাঁজা সেবনরত অবস্থায় তাঁদের আটক করা হয়। পরে প্রত্যেককে সাত দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তদের আজ আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক আহমেদ মোফাচ্ছের।

বিষয়:

কুমিল্লাকারাদণ্ডমাদকহোমনাকুমিল্লা সদরআদালতভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত