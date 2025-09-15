Ajker Patrika
> সারা দেশ
> হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে অটোরিকশা উল্টে নিহত ১

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

হবিগঞ্জে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে একজন নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সদর উপজেলার বিসিক শিল্পনগরী-সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার সময় রাস্তা পারাপার হতে জনৈক ব্যক্তি ওই অটোরিকশার সামনে পড়েন। তখন অটোরিকশার চালক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং অটোরিকশাটি রাস্তায় উল্টে পড়ে।

আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় জেলার চুনারুঘাট উপজেলার রাণীগাঁও ইউনিয়নের চাটপাড়া গ্রামের আলখাছ মিয়া (৫৫) মারা যান।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম শাহাবুদ্দিন জানান, খবর পেয়ে এসআই দেলোয়ার হোসেনসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গেছে। পরে লাশ উদ্ধার করা হয়।

বিষয়:

হবিগঞ্জঅটোরিকশানিহতসিলেট বিভাগহবিগঞ্জ সদরসিলেটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে জামায়াতের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সম্পর্কিত

টাঙ্গাইলে যুবলীগ নেতা জনি গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইলে যুবলীগ নেতা জনি গ্রেপ্তার

জলদস্যুরা ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দেয় ট্রলার, ২৪ ঘণ্টা সাগরে ভেসে ছিলেন ১৮ জেলে

জলদস্যুরা ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দেয় ট্রলার, ২৪ ঘণ্টা সাগরে ভেসে ছিলেন ১৮ জেলে

হবিগঞ্জে অটোরিকশা উল্টে নিহত ১

হবিগঞ্জে অটোরিকশা উল্টে নিহত ১

শেরপুর সদর হাসপাতালে গরুর বিচরণ, সমালোচনার ঝড়

শেরপুর সদর হাসপাতালে গরুর বিচরণ, সমালোচনার ঝড়