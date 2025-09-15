হবিগঞ্জে অটোরিকশা উল্টে নিহত ১

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে একজন নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সদর উপজেলার বিসিক শিল্পনগরী-সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার সময় রাস্তা পারাপার হতে জনৈক ব্যক্তি ওই অটোরিকশার সামনে পড়েন। তখন অটোরিকশার চালক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং অটোরিকশাটি রাস্তায় উল্টে পড়ে।
আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় জেলার চুনারুঘাট উপজেলার রাণীগাঁও ইউনিয়নের চাটপাড়া গ্রামের আলখাছ মিয়া (৫৫) মারা যান।
হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম শাহাবুদ্দিন জানান, খবর পেয়ে এসআই দেলোয়ার হোসেনসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গেছে। পরে লাশ উদ্ধার করা হয়।
