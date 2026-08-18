চুনারুঘাটে আ.লীগ ও ছাত্রলীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তাধির চৌধুরী ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা রাসেলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে চুনারুঘাট পৌরসভার পীরেরবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, মুক্তাদির চৌধুরী ও রাসেল ১৫ আগস্ট উপলক্ষে গভীর রাতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও বিতর্কিত বার্তা প্রচার করতে ১৫-২০ জন নেতাকর্মী এবং ব্যানারসহ জড়ো হয়েছিলেন।
গ্রেপ্তার মুক্তাদির চৌধুরী চুনারুঘাট উপজেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং রাসেল মিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি।
চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার আসামিদের নেতৃত্বে ১৫ আগস্ট রাতে নিষিদ্ধ কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছিল। এ ঘটনায় আসামিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা থাকায় তাঁদের আটক করা হয়।
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