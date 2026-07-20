হবিগঞ্জে নিখোঁজ যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় নিখোঁজ এক যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ৭টার দিকে ধর্মঘর ইউনিয়নের মহাদেবপুর গ্রামে বর্ষার পানিতে তলিয়ে থাকা একটি জমিতে ওই যুবকের ভাসমান মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
মৃত আলী হোসেন (২২) ওই গ্রামের আব্দুল আহাদের ছেলে। রেস্তোরাঁয় কাজের পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির কাজও করতেন তিনি।
নিহতের বাবা আব্দুল আহাদ জানান, আলী হোসেনের কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁরা কিছু জানেন না।
কাশিমনগর পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) দেলোয়ার হোসেন জানান, গত শনিবার বেলা ১১টার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে আলী হোসেন নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। পরে রোববার ধর্মঘর এলাকায় মাইকিং করা হয়। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও তাঁর সন্ধান চেয়ে পোস্ট দেন স্বজনরা। কয়েক দিন পানিতে থাকায় মরদেহে পচন ধরে ফুলে গিয়েছে।
মাধবপুর থানা পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে মরদেহ হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
গাজীপুরের কালীগঞ্জে অনুমোদনহীন জ্যামের ফিলিংস ব্যবহার, বিএসটিআই লাইসেন্স জালিয়াতি ও মোড়কে চায়নিজ ভাষা ব্যবহারের অপরাধে আইশিন ফুডস কোম্পানি লিমিটেড নামের একটি খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের নাগরভেলা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।২ মিনিট আগে
গতকাল রোববার (১৯ জুলাই) ভৈরবের এসএ পরিবহন থেকে একটি পার্সেল পাঠানো হয়। পার্সেলে প্রেরকের ঠিকানায় ‘হরিদাস, আশুগঞ্জ’ এবং একটি মোবাইল নম্বর (০১৭৩৮-৮৩৩৩২৯) উল্লেখ করা হয়। প্রাপকের ঠিকানায় লেখা ছিল পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফারুকের নাম ও তাঁর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর।৬ মিনিট আগে
যমুনা নদীর তীব্র স্রোত ও ভাঙনে টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার শাখারিয়া এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-তারাকান্দি-ভূঞাপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক ঝুঁকিতে পড়েছে। সড়কের একটি অংশ ধসে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। পাউবো জরুরি ভিত্তিতে জিওব্যাগ ফেলছে, বিকল্প সড়ক ব্যবহার করছেন যাত্রীরা।১০ মিনিট আগে
করোনার নমুনা পরীক্ষা নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে আলোচিত রিজেন্ট গ্রুপ ও রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদকে (সাহেদ করিম) চেক প্রতারণার এক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালত-৫ এর বিচারক সাদিক আহম্মেদ তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।৩২ মিনিট আগে