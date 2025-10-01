Ajker Patrika
হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি   
লাখাইয়ে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা
লাখাইয়ে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের লাখাইয়ে আধিপত্য বিস্তার ও মামলার বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারী-পুরুষসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার উপজেলার মনতৈল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মনতৈল গ্রামের পঞ্চায়েত বাড়ির ফরিদ মিয়া ও পাশের গ্রামের নোয়াব আলীর মধ্যে গোষ্ঠীগত বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমা চলে আসছিল। এর জেরে আজ সকালে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় ব্যাপক মারামারি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং গুরুতর আহত কয়েকজনকে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বন্দে আলী বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে।

সংঘর্ষ আহত জেলার খবর লাখাই
