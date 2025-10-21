Ajker Patrika
> সারা দেশ

বাহুবলে গৃহবধূর হাত বাঁধা ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় বাড়ির পার্শ্ববর্তী বাঁশঝাড় থেকে নাজমা বেগম (৪০) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর দুই হাত পেছনে বাঁধা অবস্থায় ছিল।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার লামাতাসি ইউনিয়নের কাজীহাটা গ্রাম থেকে বাহুবল থানা-পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। নাজমা বেগম ওই গ্রামের মালয়েশিয়াপ্রবাসী জসিম আলীর স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে নাজমা বেগমের সঙ্গে তাঁর দেবরদের পারিবারিক ও জমি-সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলছিল। তিনি মেয়েকে নিয়ে নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন। গতকাল সোমবার রাত ১০টার পর থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বাড়ির পাশের বাঁশঝাড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় নাজমার মরদেহ দেখতে পান স্বজনেরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে।

আজ দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

বাহুবল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক বিরোধের জেরে হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

হবিগঞ্জবাহুবলপুলিশসিলেট বিভাগজেলার খবর
