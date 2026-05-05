অপহরণের পর ঢাকায় যুবককে হত্যা, মরদেহ উদ্ধার মাধবপুরে

রাজধানী ঢাকায় অপহরণ ও নির্যাতনের পর এক যুবককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। পরে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার আন্দিউড়া এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৫ মে) সকাল ১০টার দিকে মাধবপুর উপজেলার আন্দিউড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে মহাসড়কের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঢাকা মহানগর পুলিশের বাড্ডা থানা ও মাধবপুর থানা-পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।
নিহত যুবকের নাম ফরহাদ হোসেন মাহির (২৩)। তিনি ঢাকার উত্তরখানের চানপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবা মৃত আব্দুল আউয়াল এবং মায়ের নাম মাজেদা বেগম।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ এপ্রিল ঢাকার আফতাবনগর এলাকায় ফরহাদকে অপহরণ করে একটি বাসায় আটকে রাখা হয়। সেখানে তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পরে ১ মে একটি প্রাইভেট কারে করে মরদেহটি নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে হবিগঞ্জের মাধবপুর এলাকায় এনে ফেলে রাখা হয়।
এ ঘটনায় আটক এক আসামির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাড্ডা থানার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই হানিফের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আন্দিউড়া এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে মাধবপুর থানা-পুলিশ।
পুলিশ জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের পেছনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পরকীয়া-সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা।
বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশের পানি নিষ্কাশনের পথটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় বৃষ্টির পানি বের হতে পারছে না। এতে অল্প বৃষ্টিতেই মাঠজুড়ে পানি জমে যায়। ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেও চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নিয়মিত অ্যাসেম্বলিও করা সম্ভব হচ্ছে না।৪ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় সংঘবদ্ধ কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় এক স্কুলছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে। ওই ছাত্রকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের রাংতা গ্রামের লিটন সরদারের ছেলে রাংতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র...১ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়ে ১৭ মে নতুন তারিখ ধার্য করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৫ মে) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম এই তারিখ ধার্য করেন।১ ঘণ্টা আগে
কেইপিজেড এলাকায় গাছ কাটতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের বাধার মুখে পড়ে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে পুলিশ সরে যাওয়ার পর আবারও সংঘর্ষ শুরু হলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। জড়িতদের ধরতে রাত থেকেই অভিযান চালানো হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে