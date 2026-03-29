লাখাইয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে ২৫ জন আহত

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। আজ রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে উপজেলার মশাদিয়া গ্রামের ফুটবল খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, মশাদিয়া গ্রামের সাইফুলের সঙ্গে আগে থেকে একই গ্রামের খলিল ও আব্দাল মিয়ার বিরোধ চলছিল। আজ দুপুরে তার জেরে সাইফুলের সঙ্গে খলিল ও আব্দাল মিয়ার বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন দ্রুত জড়ো হয়ে ফুটবল মাঠে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে ইটপাটকেল ও দেশীয় অস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে লাখাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও হবিগঞ্জ জেলা আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
খবর পেয়ে লাখাই থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ বিষয়ে লাখাই থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কৃষ্ণ মিত্র জানান, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।
