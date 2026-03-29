Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

লাখাইয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে ২৫ জন আহত

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের লাখাইয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। আজ রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে উপজেলার মশাদিয়া গ্রামের ফুটবল খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, মশাদিয়া গ্রামের সাইফুলের সঙ্গে আগে থেকে একই গ্রামের খলিল ও আব্দাল মিয়ার বিরোধ চলছিল। আজ দুপুরে তার জেরে সাইফুলের সঙ্গে খলিল ও আব্দাল মিয়ার বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন দ্রুত জড়ো হয়ে ফুটবল মাঠে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে ইটপাটকেল ও দেশীয় অস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে লাখাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও হবিগঞ্জ জেলা আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে লাখাই থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে লাখাই থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কৃষ্ণ মিত্র জানান, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

বিষয়:

হবিগঞ্জসংঘর্ষফুটবলআহতলাখাই
নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

