শেখ হাসিনার জন্মদিন: গোপালগঞ্জে ৪ ছাত্রলীগ কর্মী গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৩৬
প্রতীকী ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালনের ঘটনায় গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের চার কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে কাশিয়ানী উপজেলার বাট্টাইধোবা গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় খিচুড়ি রান্নার সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. হাসান মোল্যা, সাগর মৃধা, মো. ইব্রাহিম ও সাফায়েতুল ইসলাম। তাঁরা সবাই নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ওসি কামাল হোসেন জানান, বাট্টাইধোবা গ্রামে গভীর রাতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন করা হয়েছিল এবং এ সময় আয়োজকেরা নাশকতারও পরিকল্পনা করছিলেন বলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন তাঁরা। পরে কাশিয়ানী থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাঁচ ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করে। পাঁচজনের মধ্যে ইসা ইসলাম নামের একজন অসুস্থ থাকায় তাঁকে বাবা-মায়ের জিম্মায় দেওয়া হয়। এ সময় খিচুড়ি রান্নার সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। আজ তাঁদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

