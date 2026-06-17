Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

ফুটবল খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বে স্কুলছাত্রকে হাতুড়িপেটা

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ফুটবল খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বে স্কুলছাত্রকে হাতুড়িপেটা
টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিচ্ছে আরাফাত ইসলাম নয়ন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে পূর্ববিরোধের জেরে এক স্কুলছাত্রকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে উপজেলার কাজিরপোল সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত ছাত্রের নাম আরাফাত ইসলাম নয়ন। সে উপজেলার বাঘিয়ারঘাট স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বর্তমানে সে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

এ ঘটনায় নয়নের বাবা খালিদ শেখ গতকাল রাতেই টুঙ্গিপাড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

খালিদ শেখ জানান, কয়েক মাস আগে এসএসসি পরীক্ষার্থী ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলার একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিক্ষকদের মধ্যস্থতায় বিষয়টি মীমাংসা করা হয়।

খালিদ শেখের ভাষ্য, সেই ঘটনার জেরে গতকাল বিকেলে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর ছেলে নয়নের ওপর হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা তাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে আহত করে এবং তার কাছে থাকা একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।

টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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