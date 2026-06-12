Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় মারামারির মামলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা গ্রেপ্তার

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
টুঙ্গিপাড়ায় মারামারির মামলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা গ্রেপ্তার
বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর শেখ। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মারামারির ঘটনায় দায়ের করা এক মামলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার গওহরডাঙ্গা গ্রামের চৌরঙ্গী মোড় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার জাহাঙ্গীর শেখের বয়স ৭৬ বছর। তিনি টুঙ্গিপাড়া উপজেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। তাঁর বাড়ি পাটগাতী ইউনিয়নের শ্রীরামকান্দি গ্রামে। তিনি আলতু শেখের ছেলে।

টুঙ্গিপাড়া থানা সূত্রে জানা যায়, গত ৩ জুন উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নিলফা বয়রা এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জেরে একটি মারামারির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় ওই এলাকার মাহফুজুর রহমান বাদী হয়ে পাটগাতী ইউনিয়নের শ্রীরামকান্দি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর শেখসহ ১০ জনের নামে টুঙ্গিপাড়া থানায় মামলা দায়ের করেন।

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টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, টুঙ্গিপাড়া থানায় দায়ের করা একটি মারামারির মামলায় জাহাঙ্গীর শেখ ৬ নম্বর আসামি ছিলেন। গতকাল রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আজ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জমুক্তিযোদ্ধামামলাগ্রেপ্তারকোতোয়ালি থানাটুঙ্গিপাড়াআওয়ামী লীগ
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