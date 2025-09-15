Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গোপালগঞ্জ

কোটালীপাড়ায় ভাই-ভাতিজাদের লাঠিপেটায় ব্যবসায়ী খুন

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বসতবাড়ির ছাদের পানি পড়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার জেরে আপন ভাই-ভাতিজার লাঠির আঘাতে আনন্দ ঘোষ (৪৫) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাতে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামের ঘোষ বাড়িতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

নিহত আনন্দ ঘোষ উনশিয়া গ্রামের মৃত সুধীর ঘোষের ছেলে।

জানা গেছে, বাড়ির ছাদের পানি পড়া নিয়ে আপন ভাই গৌরাঙ্গ ঘোষ (৫২), কালা ঘোষ (৫০) ও যুগল ঘোষের (৩০) সঙ্গে আনন্দ ঘোষের বিরোধ চলছিল।

ঘটনার দিনে বৃষ্টির পানি ছাদ দিয়ে পড়ায় আনন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁর অপর তিন ভাইয়ের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ভাই গৌরাঙ্গ ঘোষ, কালা ঘোষ, যুগল ঘোষ, ভাতিজা নয়ন ঘোষ ও সৌরভ ঘোষ লাঠি দিয়ে পিঠিয়ে আনন্দ ঘোষকে আহত করেন। পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী আনন্দ ঘোষকে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আনন্দ ঘোষের স্ত্রী মিতা ঘোষ বলেন, ‘ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি পড়ায় রাতে আমার দেবর ও ভাসুরেরা এসে আমার স্বামীকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।’ প্রতিবেশী বাচ্চু হাওলাদার বলেন, এই ছাদের পানি পড়া নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতে একাধিকবার সালিস বৈঠক হয়েছে। কিন্তু সালিসকারীদের কোনো সিদ্ধান্তই তাঁরা মানেন না। শেষ পর্যন্ত সামান্য ছাদের পানি পড়া নিয়ে ভাই ও ভাতিজাদের হাতে আনন্দকে জীবন দিতে হলো।

এ বিষয়ে জানার জন্য গৌরাঙ্গ, কালা বা যুগল ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের কাউকে পাওয়া যায়নি।

কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গোপালগঞ্জ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

কোটালীপাড়াগোপালগঞ্জঢাকা বিভাগঢাকাখুনব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

সম্পর্কিত

রাজধানীর বনশ্রী-আফতাবনগর সংযোগে ৩ সেতুর নির্মাণকাজ উদ্বোধন

রাজধানীর বনশ্রী-আফতাবনগর সংযোগে ৩ সেতুর নির্মাণকাজ উদ্বোধন

পিবিআই হাজতে হত্যা মামলার আসামির আত্মহত্যা

পিবিআই হাজতে হত্যা মামলার আসামির আত্মহত্যা

রেললাইনে পোশাকশ্রমিকের লাশ

রেললাইনে পোশাকশ্রমিকের লাশ

কোটালীপাড়ায় ভাই-ভাতিজাদের লাঠিপেটায় ব্যবসায়ী খুন

কোটালীপাড়ায় ভাই-ভাতিজাদের লাঠিপেটায় ব্যবসায়ী খুন