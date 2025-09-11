পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে গোপালগঞ্জে গণমিছিল

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে গোপালগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় লঞ্চঘাট এলাকা থেকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা তসলিম হোসাইন সিকদারের নেতৃত্বে গণমিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিসিক ব্রিজ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
এর আগে লঞ্চঘাট এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা তসলিম হোসাইন সিকদার, সহসভাপতি মুফতি দিদারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. ইব্রাহিম হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে তাঁরা আন্দোলন চলমান রাখবেন বলেও ঘোষণা দেন।
পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে গোপালগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় লঞ্চঘাট এলাকা থেকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা তসলিম হোসাইন সিকদারের নেতৃত্বে গণমিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিসিক ব্রিজ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
এর আগে লঞ্চঘাট এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা তসলিম হোসাইন সিকদার, সহসভাপতি মুফতি দিদারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. ইব্রাহিম হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে তাঁরা আন্দোলন চলমান রাখবেন বলেও ঘোষণা দেন।
নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে জুথি (২২) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার কাঁঠালতলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রাথমিক তালিকায় বাতিল হওয়া সাতজনের মধ্যে পাঁচজন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।৩২ মিনিট আগে
রাজধানীর কুড়িলে বেতন-ভাতার দাবিতে আবারও সড়ক অবরোধ করেছেন ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে কয়েকশ শ্রমিক একযোগে অবরোধে নামেন।৩২ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের পরিদর্শক ও গুলশান থানার সাবেক পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে