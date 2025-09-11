Ajker Patrika
পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে গোপালগঞ্জে গণমিছিল

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ২৮
বিক্ষোভ-সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে গোপালগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় লঞ্চঘাট এলাকা থেকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা তসলিম হোসাইন সিকদারের নেতৃত্বে গণমিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বিসিক ব্রিজ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে লঞ্চঘাট এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা তসলিম হোসাইন সিকদার, সহসভাপতি মুফতি দিদারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. ইব্রাহিম হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে তাঁরা আন্দোলন চলমান রাখবেন বলেও ঘোষণা দেন।

