Ajker Patrika

রাজধানীর কদমতলীতে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কদমতলী এলাকায় শাহাবুদ্দিন (৪০) নামে এক ভাঙ্গারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে কদমতলী কুদার বাজার আদর্শ সড়ক এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ১১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে নিহত শাহাবুদ্দিনের বড় ভাই মহিউদ্দিন বলেন, ‘আমার ভাই কদমতলী কদমতলী জুরাইন এলাকায় থাকত। ভাঙারি ব্যবসা করত। রাতে জানতে পারি, কদমতলির কুদার বাজার এলাকায় দুর্বৃত্তরা তাঁকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে। সেখানে গিয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাই। দ্রুত তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসি। তবে চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে জানান।’

কে বা কারা তার ভাইকে কুপিয়েছে তা জানতে পারি নাই। তবে ঘটনাস্থলে গেলে বিস্তারিত জানতে পারবে বলে জানান মহিউদ্দিন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিহত ব্যক্তির শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করতে কদমতলি থানা-পুলিশকে ঘটনাটি জানান হয়েছে।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডকুপিয়ে হত্যাঢাকা জেলাহত্যারাজধানীঢাকা বিভাগমৃতঢাকাচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রাজশাহীতে, তীব্র শীত কমবে কবে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

২৫ বছর পর ভাড়ায় প্রার্থী দিল দল, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

সম্পর্কিত

রাজধানীর কদমতলীতে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

রাজধানীর কদমতলীতে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

প্রচারে আ.লীগ কর্মী, শঙ্কায় নেতারা

প্রচারে আ.লীগ কর্মী, শঙ্কায় নেতারা

নাটোর-২ আসনে দুলুর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর স্ত্রী

নাটোর-২ আসনে দুলুর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর স্ত্রী

শেরপুরের ৩ আসন: স্বতন্ত্রের চাপে বিএনপি

শেরপুরের ৩ আসন: স্বতন্ত্রের চাপে বিএনপি