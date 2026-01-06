রাজধানীর কদমতলীতে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর কদমতলী এলাকায় শাহাবুদ্দিন (৪০) নামে এক ভাঙ্গারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে কদমতলী কুদার বাজার আদর্শ সড়ক এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ১১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে নিহত শাহাবুদ্দিনের বড় ভাই মহিউদ্দিন বলেন, ‘আমার ভাই কদমতলী কদমতলী জুরাইন এলাকায় থাকত। ভাঙারি ব্যবসা করত। রাতে জানতে পারি, কদমতলির কুদার বাজার এলাকায় দুর্বৃত্তরা তাঁকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে। সেখানে গিয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাই। দ্রুত তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসি। তবে চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে জানান।’
কে বা কারা তার ভাইকে কুপিয়েছে তা জানতে পারি নাই। তবে ঘটনাস্থলে গেলে বিস্তারিত জানতে পারবে বলে জানান মহিউদ্দিন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিহত ব্যক্তির শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করতে কদমতলি থানা-পুলিশকে ঘটনাটি জানান হয়েছে।
