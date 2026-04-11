Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ঢাকা-গোপালগঞ্জ ট্রেন চালু হবে: কে এম বাবর এমপি

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ০৩
গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ইউপি চেয়ারম্যানদের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডা. কে এম বাবর এমপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চলতি মাসের (এপ্রিল) শেষ সপ্তাহ থেকে ঢাকা-গোপালগঞ্জ (আপ-ডাউন) ট্রেন চলাচল শুরু হবে আর পয়লা বৈশাখ থেকে ঢাকা-বেনাপোলগামী ট্রেন মুকসুদপুর স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেবে বলে জানিয়েছেন গোপালগঞ্জ-২ আসনের এমপি ডা. কে এম বাবর। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এতে এ জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। অল্প খরচে এখানকার মানুষ ট্রেনে চড়ে রাজশাহীর পাশাপাশি ঢাকা ও বেনাপোল যাতায়াত করতে পারবেন। আজ শনিবার দুপুরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ইউপি চেয়ারম্যানদের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সংসদ সদস্য ডা. বাবর বিগত সরকারের সমালোচনা করে বলেন, ‘সারা দেশের মানুষ ভাবে বিগত সরকার গোপালগঞ্জকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু আমরা জানি, বিগত সরকার গোপালগঞ্জের তেমন কোনো উন্নয়ন করেনি, যাতে করে এ জেলায় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। বিগত শেখ হাসিনার সরকার গোপালগঞ্জ থেকে রাজশাহী ট্রেন চালু করেছে। তারা কি পারত না গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা ট্রেন চালু করতে? তারা কি পারত না গোপালগঞ্জে একটি ইপিজেড স্থাপন করতে? তাহলে তো আমার জেলার মানুষের কর্মসংস্থান হতো। তারা মুখ দিয়ে বললে তো সব হতো।’

ডা. বাবর আরও বলেন, ‘বিগত ১৫ বছর আওয়ামী লীগ সরকার দেশ শাসন করেছে। এ জেলার মানুষ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তারপরও গোপালগঞ্জ পৌরসভায় বিশুদ্ধ পানির জন্য আহাকার। পৌরসভার পানি মুখে নেওয়া যায় না। তখন শুনেছি গোপালগঞ্জ পৌরসভা নাকি টাকার বন্যায় ভেসে গেছে। তাহলে ওই টাকা গেল কোথায়? জনগণের জন্য কি একটি পানির প্ল্যান্ট নির্মাণ করা গেল না, যাতে জনগণ বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে?’

ডা. বাবর বলেন, ‘আমরা তিন এমপি মিলে গোপালগঞ্জের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছি। আমাদের ব্যক্তিগত কিছু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য দিন-রাত কাজ করছি। আমাদের নেতা তারেক রহমান যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হাতের কালি শুকানোর আগেই তা বাস্তবায়ন করেছেন। আগামীতে সারা দেশের সঙ্গে গোপালগঞ্জেরও উন্নয়ন হবে।’

ইউপি চেয়ারম্যানদের উদ্দেশে ডা. বাবর বলেন, আপনারা সমাজের নিরীহ, দরিদ্র ও মেহনতি মানুষের পক্ষে কাজ করবেন। নির্বাচনে ভোটের আশায় তাদের ঠকিয়ে প্রভাবশালীর পক্ষ নেবেন না। এলাকায় মাদক, চুরি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে থাকবেন, তাহলে আল্লাহ চাইলে আপনারা পুনরায় নির্বাচিত হবেন। আর মেহনতি মানুষের পক্ষে থাকলে আল্লাহ আপনার সাথে থাকবেন।

এমপি বাবর আরও বলেন, গোপালগঞ্জের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি বাসযোগ্য গোপালগঞ্জ করতে চান, যেখানে কোনো গডফাদার বা বাহিনী থাকবে না। কোনো রাজনৈতিক গডফাদারও থাকবে না।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কৌশিক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা বাবলী শবনাম, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিচুর রহমান, গোবরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী সালাউদ্দিন আহমেদ, হরিদাসপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. ইলিয়াস হোসেন, উরফি ইউনিয়নের মনির গাজী, করপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান, কাঠি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম, দুর্গাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাজিম আহমেদ, রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল ইসলাম, কাজুলিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আইউব আলী ফকির, শুকতাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রানা মোল্লা, সাহাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিনয় সরকার আনাদি প্রমুখ বক্তব্য দেন।

