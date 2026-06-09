Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকের সহকারী নিহত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকের সহকারী নিহত
আজ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপচালকের সহকারী মাসুদ রানা (৩৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত মাসুদ রানা ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

মঙ্গলবার (৯ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সেবা গ্রিনলাইন ফিলিং স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন দুর্ঘটনায় একজন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জগামী একটি মালবাহী ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট-১২-৬৯৯৬) বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কাভার্ড ভ্যানের (ঢাকা মেট্রো-ম-১১২৭৬৯) সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে কাভার্ড ভ্যানের হেলপার গুরুতর আহত অবস্থায় ভেতরে আটকে পড়েন।

পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। আহত হেলপারকে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সোহেল জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে যানবাহন দুটি জব্দ করেছে। পরে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

বিষয়:

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