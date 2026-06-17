Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধের জেরে স্কুলছাত্রকে হাতুড়িপেটার অভিযোগ

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
টুঙ্গিপাড়ায় ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধের জেরে স্কুলছাত্রকে হাতুড়িপেটার অভিযোগ
আহত শিক্ষার্থী টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে পূর্ববিরোধের জেরে দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বিদ্যালয় ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে উপজেলার কাজিরপোল সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত আরাফাত ইসলাম নয়ন উপজেলার বাঘিয়ারঘাট স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বর্তমানে তিনি টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় তার বাবা খালিদ শেখ মঙ্গলবার রাতে টুঙ্গিপাড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন উপজেলার গিমাডাঙ্গা উত্তরপাড়া এলাকার এনায়েত মুন্সীর ছেলে রোমান মুন্সী, পাঁচকাহনিয়া গ্রামের চান মিয়ার ছেলে ওসমান, পাঁচকাহনিয়া পশ্চিমপাড়ার মোকসেদের ছেলে কাদের এবং বাঘিয়ারঘাট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ফাহিম, শাওন ও রাকিব।

আহত শিক্ষার্থীর বাবা খালিদ শেখ জানান, কয়েক মাস আগে এসএসসি পরীক্ষার্থী ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলার একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিক্ষকদের মধ্যস্থতায় বিষয়টি মীমাংসা করা হয়।

তিনি অভিযোগ করেন, সেই ঘটনার জের ধরে গতকাল বিকেলে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর ছেলে নয়নের ওপর হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা তাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে আহত করে এবং তার কাছে থাকা একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

খালিদ শেখ এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, ‘মারধরের ঘটনায় খালিদ শেখ নামে এক ব্যক্তি থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

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